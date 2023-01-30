Косметолог объяснила, стоит ли пользоваться пилингами дома

Врач-косметолог Кристина Артамонова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что пилинги — важная часть ухода за кожей, поддержания ее красоты и молодости. «Пилинги — это хорошая волшебная палочка как в домашнем уходе, так и в кабинете косметолога. Они помогают обновлять роговой слой кожи. Соответственно концентрации действующих веществ в обоих случаях абсолютно разные», — пояснила специалист.

Пилинги весьма разнообразны. Наиболее популярны сейчас по причине своей эффективности AHA- и BHA-кислоты (альфа-гидроксикислоты и бета-гидроксикислоты). Концентрация у них тоже может отличаться. «Все зависит от задачи, которую мы решаем. Если просто обновление, избавление от пигментации, хорошо будут работать AHA-кислоты. Если это проблемная кожа с воспалениями, более целесообразны BHA-кислоты», — порекомендовала Кристина Артамонова.

Использование пилингов в домашних условиях возможно, в том числе кислотных. Однако результат от последних может не оправдать ожидания, то же касается и народных рецептов. «Это, конечно, не будет так профессионально, как должно быть. Не зря же ученые годами разрабатывают рецепты, которые позволяют нам безопасно использовать профессиональные пилинги. В домашних условиях можно применить их преимущественно для обновления рогового слоя — легкие, неплохие. Но они не решат более серьезных задач. Я всегда за то, что не надо придумывать велосипед, когда он уже придуман», — резюмировала Кристина Артамонова.