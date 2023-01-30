Врач Едзиев перечислил шаги, которые помогут справиться с приступом головокружения

Врач-реабилитолог Альберт Едзиев рассказал, что нужно делать при приступах головокружения.

«Самая главная рекомендация для тех, кто испытывает головокружение, — не паниковать. При внезапном ухудшении состояния человеку в первую очередь необходимо обеспечить приток свежего воздуха. Кроме того, больному следует обязательно присесть и попытаться сосредоточиться на каком-нибудь предмете. Если головокружение длится больше пяти минут, то лучше вызвать скорую помощь. До приезда бригады медиков пострадавшего необходимо уложить на спину, подложив под голову подушку. При возможности человеку следует дать стакан воды и измерить артериальное давление.

Если же вы сами подвержены головокружению вплоть до потери сознания, соблюдайте ряд профилактических мер: ограничьте употребление поваренной соли, откажитесь от курения в любом его виде, обеспечьте себе комфортный и здоровый сон и сократите употребление алкоголя. Если нет противопоказаний от врача, начните выполнять дозированную физическую нагрузку», — приводит «Life.ru» слова Едзиева.

Также специалист посоветовал обращаться к лору, неврологу и офтальмологу, если часто кружится голова.