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Сегодня, 17:05

Косметолог назвала неявную причину появления прыщей на лице

Ольга Стрельникова
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Прыщики на лице.
Фото istockphoto.com

Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Серебрякова рассказала «СЭ», что обыкновенное постельное белье способно стать причиной появления прыщей, а именно наволочка. «Предпосылки к появлению акне формируются генетически, но несвежая наволочка может негативно повлиять на лечение недуга. Обострение наступает после накопления частиц грязи и пота на ткани подушки», — пояснила эксперт.

По словам Татьяны Серебряковой, менять белье необходимо раз в одну-две недели. «Важно учитывать время года, поскольку летом замену постельных принадлежностей следует производить чаще, особенно наволочки», — резюмировала дерматолог.

Ранее мы рассказывали, какая подушка будет безопасной для аллергиков.

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