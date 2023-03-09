Косметолог назвала неявную причину появления прыщей на лице
Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Серебрякова рассказала «СЭ», что обыкновенное постельное белье способно стать причиной появления прыщей, а именно наволочка. «Предпосылки к появлению акне формируются генетически, но несвежая наволочка может негативно повлиять на лечение недуга. Обострение наступает после накопления частиц грязи и пота на ткани подушки», — пояснила эксперт.
По словам Татьяны Серебряковой, менять белье необходимо раз в одну-две недели. «Важно учитывать время года, поскольку летом замену постельных принадлежностей следует производить чаще, особенно наволочки», — резюмировала дерматолог.
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