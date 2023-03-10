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Сегодня, 13:35

Эксперт объяснил, сколько времени нужно проводить на свежем воздухе

Ольга Стрельникова
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Пара на прогулке с собакой.
Фото Freepik/prostooleh

Сертифицированный специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению Георгий Суренян рассказал «СЭ», что регулярные прогулки на свежем воздухе способны значительно улучшить самочувствие и настроение. «Основываясь на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, я, как health-коуч, рекомендую ежедневно гулять на свежем воздухе около одного часа. Идеальная продолжительность может варьироваться в зависимости от уровня вашей физической подготовки, состояния здоровья и целей», — пояснил специалист.

Георгий Суренян порекомендовал выбирать для прогулок доступные, безопасные места с хорошим освещением и пешеходными тротуарами, например парки и скверы. Одеваться и обуваться следует удобно, по погоде, не лишней будет и бутылочка с питьевой водой. «Ходьба — отличный способ улучшить свое здоровье и самочувствие. Однако прежде чем приступать к новым физическим нагрузкам, проконсультируйтесь с лечащим врачом или health-коучем», — резюмировал специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению.

Ранее мы рассказывали, как правильно ходить по лестнице с пользой для здоровья.

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