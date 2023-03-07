Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

7 марта, 18:00

Врач объяснила, какой должна быть подушка для людей с аллергией

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото istockphoto.com

Врач-аллерголог, иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», что материал, из которого сделана подушка, очень важен, особенно для аллергиков. В этом случае стоит обратить внимание на изделия с наполнителем из синтепона, геля, холлофайбера и комфореля. «Также относительно безопасен бамбук — в моей практике явных аллергий на такие подушки не было. Да и в целом, реакция на бамбук встречается редко», — пояснила специалист.

Также Наталья Перова обратила внимание на те виды наполнителей, которые при аллергии запрещены. К ним относятся латекс, пух и перо, овечья и верблюжья шерсть, а также шелуха гречихи. Последняя не накапливает влагу, а следовательно не дает появиться плесени, если аллергии у вас нет — это неплохой вариант, резюмировала аллерголог.

Ранее мы рассказывали о том, как нормализовать сон, если работаешь ночью.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Минск заявил о задержании более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Первые ЗРК Patriot прибыли на Украину
Заявления Шойгу на селекторном совещании. Главное
Пригожин сообщил о создании украинскими военными группировок вокруг Артемовска
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог назвала болезни, которые могут помешать избавиться от лишнего веса

Косметолог рассказала, можно ли делать кислотный пилинг весной
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости