Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Календарь цикла: как рассчитать наиболее удачные дни для зачатия
Здоровье

14 февраля, 17:10

1 мин.

Гинеколог рассказала, как календарь цикла помогает спланировать беременность

Мария Маковей
Автор
Календарь цикла
Фото peakSTOCK/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-гинеколог Галина Лазута считает, что с помощью календаря цикла можно определить благоприятный период для зачатия ребенка. По ее словам, это первые шесть дней, предшествующие овуляции, и сам день, в который она наступает.

Кроме того, доктор подчеркнула, что календарь цикла помогает вести беременность. Случалось, что такой дневник помогал предотвратить выкидыш на раннем сроке.

«Зная свой анамнез, женщина способна оперативно показаться врачу и позаботиться о сохранении долгожданной беременности», — добавила медик.


Также календарь может уберечь от нежелательной беременности. За день до овуляции женщина может принять дополнительные меры, чтобы избежать зачатия, пишет «СЭ».

Чистка печени: как почистить в&nbsp;домашних условиях, причины загрязнения и&nbsp;противопоказания. Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях
Польза и вред
Советы и рекомендации
1
0
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
Кардиолог ответил, как бег влияет на работу сердца
Следующий материал
Кардиолог ответил, как бег влияет на работу сердца
Последние новости
26 фев 21:00
Психолог объяснила, почему возникает наркотическая зависимость
26 фев 12:45
В России сократилось число граждан с вредными привычками
25 фев 20:00
Эндокринолог назвала причины появления целлюлита
25 фев 17:10
Ученые нашли связь между красным вином и развитием рака
24 фев 20:00
Онколог назвал признаки рака желудка, которые можно заметить во время еды
dasdsadada