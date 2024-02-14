Гинеколог рассказала, как календарь цикла помогает спланировать беременность

Врач-гинеколог Галина Лазута считает, что с помощью календаря цикла можно определить благоприятный период для зачатия ребенка. По ее словам, это первые шесть дней, предшествующие овуляции, и сам день, в который она наступает.

Кроме того, доктор подчеркнула, что календарь цикла помогает вести беременность. Случалось, что такой дневник помогал предотвратить выкидыш на раннем сроке.

«Зная свой анамнез, женщина способна оперативно показаться врачу и позаботиться о сохранении долгожданной беременности», — добавила медик.



Также календарь может уберечь от нежелательной беременности. За день до овуляции женщина может принять дополнительные меры, чтобы избежать зачатия, пишет «СЭ».