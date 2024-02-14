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Как бег влияет на работу сердца, польза бега для сердца и сосудов
Здоровье

14 февраля, 19:30

1 мин.

Кардиолог ответил, как бег влияет на работу сердца

Мария Маковей
Автор
Илья Луконин
Врач-эндокринолог, терапевт
Мужчина бежит.
Фото BartekSzewczyk/istockphoto.com
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Врач-кардиолог Илья Луконин в эксклюзивном разговоре с «СЭ» подчеркнул, что бег не только тренирует саму сердечную мышцу, но и повышает возможности сосудов и сердца. Оно становится крепче, сильнее, лучше выполняет свои функции, улучшается общее самочувствие человека.

«Тренированное сердце за один цикл прогоняет большой объем крови. Увеличивается кровоток, а значит, увеличивается и кислородный обмен. Поэтому ко всем тканям и органам поступает больше крови, обогащенной кислородом и питательными веществами», — объяснил эксперт.

Также бег успешно справляется с главными врагами сердца — стрессом и лишним весом. Во время продолжительной нагрузки в кровь выбрасывается гормон эндорфин. Когда его концентрация в крови возрастает, человек начинает испытывать легкое чувство эйфории. Плохое настроение, стресс, нервная напряженность уходят.

Кроме того, во время беговых нагрузок снижается холестерин в крови, улучшается моторика кишечника и обмен веществ, что приводит к нормализации веса.

Медицина
Польза и вред
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