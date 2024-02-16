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Какие продукты вредят поджелудочной железе
Здоровье

16 февраля, 17:05

1 мин.

Гастроэнтеролог перечислила продукты, убивающие поджелудочную железу

Мария Маковей
Автор
Вредные продукты.
Фото happy_lark/istockphoto.com
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Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева считает, что трансжиры, которые присутствуют во многих готовых продуктах питания, особенно вредны для поджелудочной железы. Органу слишком трудно их расщепить, поскольку он не может выделить ферменты для усвоения искусственного компонента. В результате происходит перенапряжение и истощение поджелудочной железы.

«Трансжиры обильно содержатся в майонезе, маргарине, молочном шоколаде, конфетах, некоторых колбасных изделиях», — объяснила доктор.

Также негативно влияют на орган сладкие газированные напитки. Как отметила врач, сочетание углекислого газа и больших доз сахара способствует развитию воспалительных процессов в организме.

«Рекомендуется отказаться от частого потребления жареных, копченых, очень жирных продуктов и маринадов — предпочтительнее будут блюда, приготовленные на пару, отварные, запеченные», — добавила Слюняева.

Кроме того, вредит поджелудочной железе алкоголь и курение. У органа нет специальных ферментов, которые напрямую влияют на усвоение спиртного, а табачный дым провоцирует развитие хронического панкреатита и онкологии, пишут АиФ.

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