Врач объяснил, что такое сонный паралич и чем он опасен

Сонный паралич — это состояние, при котором человек теряет мышечный тонус на короткий промежуток времени. Обычно он возникает в момент пробуждения, но случается и при засыпании, объясняет врач высшей категории Александр Горячев.

Как говорит эксперт, такое состояние не входит в список медицинских диагнозов и не угрожает здоровью. Однако сонный паралич часто сопровождается паническими атаками, галлюцинациями и удушьем, сообщает «СЭ».

Кроме того, он может указывать на развитие различных патологий в организме: мигрени, клинической депрессии, артериальной гипертензии, тревожных расстройств и пр.