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Сонный паралич: что это, почему происходит, чем опасен
Здоровье

16 февраля, 18:30

1 мин.

Врач объяснил, что такое сонный паралич и чем он опасен

Мария Маковей
Автор
Сонный паралич
Фото demaerre/istockphoto.com
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Сонный паралич — это состояние, при котором человек теряет мышечный тонус на короткий промежуток времени. Обычно он возникает в момент пробуждения, но случается и при засыпании, объясняет врач высшей категории Александр Горячев.

Как говорит эксперт, такое состояние не входит в список медицинских диагнозов и не угрожает здоровью. Однако сонный паралич часто сопровождается паническими атаками, галлюцинациями и удушьем, сообщает «СЭ».

Кроме того, он может указывать на развитие различных патологий в организме: мигрени, клинической депрессии, артериальной гипертензии, тревожных расстройств и пр.

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