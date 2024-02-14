Гастроэнтеролог объяснила, почему возникает тяга к соленому

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух считает, что сильная тяга к соленой пище может указывать на обезвоживание организма и дефицит важных минералов.

По ее словам, обезвоживание может развиться из-за высокой температуры и при отравлении. Кроме того, пристрастие к солененькому способно появиться на фоне гормональных изменений — в предменструальный синдром или при беременности. К еще одной причине врач отнесла стресс, недосып и усталость.

«Когда человек мало или беспокойно спит, сталкивается с чрезмерной нагрузкой или испытывает сильные эмоции, в крови растет уровень кортизола — гормона, который отвечает за реакцию организма на стресс. Высокий уровень этого гормона провоцирует чувство голода. Кто-то заедает стресс десертами, а кого-то тянет на соленое. Любимая еда — самый простой для мозга способ получить удовольствие. И если справиться со стрессом иначе не получается, бывает сложно контролировать количество съеденного», — объяснила доктор.

Кроме того, внезапная тяга к соленому может указывать на развитие некоторых патологий, например, болезни Аддисона и синдрома Барттера, пишет Pravda.ru.