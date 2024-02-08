Стоматолог рассказала, как алкоголь влияет на зубы

Врач-стоматолог, врач-методист Анна Зорина в эксклюзивном разговоре с «СЭ» отметила, что алкоголь наносит всеобъемлющий вред человеку, и зубы не исключение. Спиртные напитки за счет комплексного воздействия на организм нарушают минеральный состав зубов, снижают уровень кальция, поэтому при их регулярном употреблении зубы становятся более хрупкими, начинают крошиться, на эмали появляются трещины.

«Некоторые сорта вин окрашивают эмаль, меняют цвет зубов. Существующее у некоторых любителей вин убеждение, что кусочек сыра, съеденный после бокала напитка, спасает эмаль от окрашивания, не более чем миф. Не имеющий с реальностью ничего общего!» — добавила эксперт.

Как отметила доктор, для зубов особенно опасны различные крепкие и слабоалкогольные напитки с высоким содержанием сахара и синтетических красителей. Избыток сахара в полости рта — первый фактор риска развития кариеса, это просто самая питательная среда для размножения бактерий.

«Частое употребление этанола вызывает сухость во рту, влияет и на состав слюны, приводит к повышенному образованию зубного налета, зубных камней. Ферменты в составе слюны естественным образом очищают полость рта, нейтрализуют вредные бактерии. Преобладание дрожжей и сахара в алкоголе может привести к дисбалансу микрофлоры и вызвать грибковые поражения», — подчеркнула Зорина.

Страдают от алкоголя и десны. Злоупотребление спиртными напитками ухудшает состояние сосудов, приводит к дефициту некоторых микроэлементов и витаминов. А это, в свою очередь, провоцирует развитие пародонтита. Десны воспаляются, кровоточат, происходит резорбция костной ткани, зубы расшатываются вплоть до выпадения, заключила медик.