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Названы главные факторы роста смертности от колоректального рака среди молодежи
Здоровье

9 февраля, 13:45

1 мин.

Названы главные факторы роста смертности от колоректального рака среди молодежи

Мария Маковей
Автор
У девушки болит живот
Фото fizkes/istockphoto.com
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Старший вице-президент по заочным исследованиям Американского онкологического общества Кристина Аннунциата заявила, что ожирение и употребление алкоголя — главные факторы роста смертности из-за рака толстой кишки среди молодежи. Об этом пишет издание Business Insider.

Эксперт назвала колоректальный рак (рак толстой кишки) главной причиной смертности от онкологии среди американских мужчин младше 50 лет. Среди женщин эта форма рака занимает второе место по числу летальных исходов.

Аннунциата считает, что плачевная статистика — это результат современных диет, ожирения и увлечения алкоголем. При этом у молодых людей чаще регистрируется агрессивная форма рака толстой кишки, которая не поддается лечению.

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