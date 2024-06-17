Врач объяснил, что такое ботулизм и как от него защититься

В Москве продолжает расти число госпитализированных с ботулизмом после отравления готовой едой из службы доставки. В связи с этим эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, что такое ботулизм и как от него защититься.

«Ботулизм — серьезное инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему человека. Возникает оно из-за потребления некачественных продуктов, зараженных бактериями Clostridium botulinum, которые вырабатывают высокоактивные нейротоксины. Инфекция не заразна и не передается от человека человеку», — подчеркнул эксперт.

По словам доктора, как таковых мер защиты от ботулизма не существует. Но есть несколько простых правил. Первое — никогда не покупать консервированную продукцию с рук, особенно грибы.

«Споры, вырабатываемые бактерией клостридиум, устойчивы к высоким температурам и широко распространены в окружающей среде, особенно в почве. Уничтожить возбудителя ботулизма в домашних условиях невозможно. Поэтому если вы хотите купить маринованные грибы у бабушки с рук, подумайте о безопасности содержимого и условиях стерилизации продукта», — добавил врач.

Помимо этого, следует быть осторожным с соленой, вяленой рыбой и мясом. Если, например, вяленая рыба висела в тепле, в ней может оказаться клостридиум. Кроме того, не стоит покупать и, конечно, есть консервы со вздутой крышкой, пеной, плесенью и пузырьками газа внутри. Также важно тщательно промывать овощи и грибы и соблюдать правила изготовления домашних консервов.

Доктор отметил, что у ботулизма есть ряд характерных признаков. Первый и важный симптом интоксикации — сухость во рту. Язык и горло становятся красными, отсутствует слюна. В первые сутки может отмечаться диарея и рвота. Однако на вторые-третьи сутки возникают признаки воздействия токсинов на нервную систему.

«Первыми берут на себя удар глазодвигательные нервы. Лицо становится маскообразным, веки провисают. Поэтому не стоит ждать, что все само пройдет, пытаться лечиться в домашних условиях. При таких симптомах следует незамедлительно идти к врачу», — подытожил эксперт.