Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 21:45

Фитнес-тренер объяснила, откуда берутся ненавистные «бока»

Мария Маковей
Автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Женщина у окна
Фото shurkin_son/istockphoto.com

Фитнес-тренер Анна Звездкина считает, что уменьшить талию и убрать жировые валики с боков можно даже в домашних условиях. Но сначала она советует выяснить причину лишнего веса, об этом пишут РИА Новости.

«Питание — основная причина образования «боков». Когда в рационе много быстрых углеводов (сладкое, мучное), недостаток полезных жиров и белков, то все съеденные выше нормы калории отправляются про запас — в жировые отложения. То же касается пищевых «качелей»: когда человек то ест все подряд, то устраивает детокс. Несбалансированное питание не приведет к плоскому животу, а как раз наоборот», — объясняет эксперт.

Образовываться лишние жировые отложения могут и из-за других причин: наследственность, гормональные перестройки, стресс, алкоголь, нарушение режима сна и отдыха.

«Стресс приводит к желанию «заесть» усталость и негативные эмоции чем-то вкусненьким. В результате нарушаются обменные процессы», — рассказывает фитнес-тренер.

Однако жировые бока — это не всегда признак полноты. Звездкина считает, что у худых людей тоже может быть такая проблема. Она связана с индивидуальными особенностями организма.

Чтобы избавиться от ненавистных боков и уменьшить талию, эксперт советует сбалансированно питаться и заниматься спортом.

Ранее фитнес-тренер рассказала о японском упражнении для плоского живота.

Вопросы и ответы
0
Читайте также
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
Дерби «Спартак» — «Динамо» и другие события дня в КХЛ
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Акушер-гинеколог рассказала, чем опасно курение во время беременности
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости