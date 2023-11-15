Фитнес-тренер объяснила, откуда берутся ненавистные «бока»

Фитнес-тренер Анна Звездкина считает, что уменьшить талию и убрать жировые валики с боков можно даже в домашних условиях. Но сначала она советует выяснить причину лишнего веса, об этом пишут РИА Новости.

«Питание — основная причина образования «боков». Когда в рационе много быстрых углеводов (сладкое, мучное), недостаток полезных жиров и белков, то все съеденные выше нормы калории отправляются про запас — в жировые отложения. То же касается пищевых «качелей»: когда человек то ест все подряд, то устраивает детокс. Несбалансированное питание не приведет к плоскому животу, а как раз наоборот», — объясняет эксперт.

Образовываться лишние жировые отложения могут и из-за других причин: наследственность, гормональные перестройки, стресс, алкоголь, нарушение режима сна и отдыха.

«Стресс приводит к желанию «заесть» усталость и негативные эмоции чем-то вкусненьким. В результате нарушаются обменные процессы», — рассказывает фитнес-тренер.

Однако жировые бока — это не всегда признак полноты. Звездкина считает, что у худых людей тоже может быть такая проблема. Она связана с индивидуальными особенностями организма.

Чтобы избавиться от ненавистных боков и уменьшить талию, эксперт советует сбалансированно питаться и заниматься спортом.

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