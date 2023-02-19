Фитнес-эксперт назвала 3 эффективных упражнения, чтобы снять напряжение в спине

Фитнес-тренер и автор личного блога о здоровом образе жизни Анна Егорова специально для «СЭ» рассказала, что есть три упражнения, которые помогут избавить от дискомфорта в спине после трудового дня.

Первое упражнение называется «Кошка», оно мягко растягивает позвоночник, укрепляет мышцы пресса, улучшает кровообращение и помогает снять напряжение в туловище, плечах и шее. Чтобы его выполнить, встаньте на четвереньки, ладони строго под плечами, локти выпрямлены на протяжении всего упражнения. «На вдохе расслабьте живот, поднимите взгляд вверх и аккуратно прогните позвоночник. Представьте, будто пытаетесь дотянуться копчиком до затылка. На выдохе наклоните подбородок к груди, напрягите пресс и максимально округлите спину», — пояснила специалист. Со стороны эти движения напоминают кошачьи потягивания после сна. Необходимо выполнить 6-10 повторений.

Второе упражнение — наклон с опорой на стену. Оно полезно для раскрытия плечевых суставов, которые устают и становятся жесткими из-за долгой работы за компьютером. Встаньте на расстоянии двух шагов от стены, ноги на ширине бедер. «Наклонитесь вперед, упритесь ладонями в стену и растяните спину, почувствуйте натяжение мышц. Старайтесь наклоняться как можно ниже, чтобы лучше растянуть плечи. При этом важно сохранять ноги и спину прямыми — тело должно образовывать угол 90°», — подчеркнула Анна Егорова. В этом положении нужно задержаться на 40-60 секунд. Упражнение может быть в статичном варианте или с покачиваниями, которые углубят растяжку. Сделайте 10 повторений.

Третье упражнение называется «Поза ребенка». Оно растягивает и удлиняет позвоночник, ягодицы и подколенные сухожилия, а также помогает снять напряжение в пояснице и шее. Чтобы его выполнить, сядьте на голени, большие пальцы ног соприкасаются, а пятки разведены в стороны. «Наклонитесь вниз и вытяните руки перед собой. Аккуратно двигайтесь вперед, пока лоб не коснется пола. Расслабляйтесь в этой позе в течение 3 минут и глубоко дышите. Затем займите исходное положение и повторите упражнение еще 4-6 раз», — резюмировала фитнес-эксперт.

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