Эндокринолог объяснила, из-за чего у женщин может появиться выпирающий живот

Врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова специально для «СЭ» рассказала, из-за чего у женщин может увеличиться талия и появиться живот. «Самая распространенная причина — жировые отложения. Они могут быть подкожными или окутывать внутренние органы, так называемый висцеральный жир. Последний значительно влияет на гормональный фон. Избавиться от него гораздо сложнее, чем от подкожного», — пояснила специалист. По ее словам, отложения в области живота — это и есть висцеральный жир.

Как отметила Мария Филатова, причин избыточного отложения жира на животе множество, начиная с неправильного питания и образа жизни, заканчивая проблемами со здоровьем и генетикой. «Если вы мало спите, увлекаетесь сладким, жирным, фастфудом и полуфабрикатами, постоянно находитесь в стрессе, курите и употребляете алкоголь, ведете сидячий образ жизни, не удивляйтесь тому, что вашу прекрасную талию вскоре «украсят» излишки жира», — предупредила эндокринолог. Все эти привычки негативно сказываются на здоровье, усиливают инсулинорезистентность, провоцируют выработку кортизола и сводят на нет все попытки обрести стройность.

Также живот может увеличиться и по независящим причинам. К ним Мария Филатова отнесла наследственность, менопаузу и ряд заболеваний, о которых женщины иногда даже не подозревают. «К сожалению, встречаются случаи, когда женщина уверена, что просто поправилась, а на деле причина кроется в опухоли больших размеров. Поэтому если заметили, что растет только живот, жировых отложений на остальных участках тела не появляется, это веский повод обратиться к врачу и сделать УЗИ органов малого таза», — подчеркнула гинеколог. По ее словам, это могут быть опухоли яичников, миома матки, эндометриоз или иное заболевание. Кроме того, живот может увеличиться из-за других проблем, например, дисбаланса кишечных бактерий и метеоризма, заболеваний печени и асцита, эндокринных (болезнь и синдром Иценко-Кушинга) и других заболеваний. Но отчаиваться не стоит. Даже в случае с генетикой есть решение — регулярные тренировки, правильное питание и образ жизни могут радикально изменить внешность, резюмировала Мария Филатова.

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