Эксперты рассказали, можно ли убрать шрамы

Дерматовенерологи Александра Филева и Елена Богатова рассказали «СЭ», можно ли убрать шрамы. «Начинать борьбу со шрамами нужно как можно раньше. Чем свежее рубец, тем реальнее его убрать и тем более щадящие методы можно использовать», — пояснила Александра Филева.

По словам Елены Богатовой, убрать уже имеющиеся шрамы невозможно, но можно их сделать менее заметными. «Кремы уменьшат видимость шрамов, но не позволят полностью избавиться от них. Их эффективность зависит от типа и глубины шрама, а также от ингредиентов. Хорошо работают витамин Е, алоэ вера, экстракт лука и гидроксикислоты. Перед использованием крема следует проконсультироваться с врачом», — предупредила специалист.

Для застарелых шрамов Александра Филева порекомендовала более радикальные методы, такие как лазерная шлифовка, ферментотерапия, химические и механические пилинги. «В сложных случаях может потребоваться хирургическое удаление шрамов: во время операции травмированные ткани иссекают, затем сверху накладывают косметические швы. Эта процедура довольно серьезная и проводится под общим наркозом», — резюмировала дерматовенеролог.

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