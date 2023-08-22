Эксперты рассказали, какие болезни провоцирует ожирение

18 августа фитнес-тренер и нутрициолог Джулия Кребель в беседе с порталом «Лайф.ру» рассказала, что ожирение повышает риск сахарного диабета II типа. «Избыточный жир может влиять на способность поджелудочной железы производить достаточное количество инсулина, который контролирует уровень сахара в крови. Длительное повышение уровня сахара может повредить поджелудочную железу и привести к диабету», — предупредила специалист.

Главврач маммологического центра L7 Фатима Тамаева рассказала СЭ, что ожирение — основной фактор риска не только сахарного диабета II типа, но и рака молочной железы, а также многих других заболеваний. «Снизить уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми и онкологическими патологиями помогут занятия спортом. Регулярное выполнение несложных физических упражнений благоприятно влияет на организм и иммунную систему, а также эффективно подавляет развитие злокачественных клеток. Кроме того, спорт позволяет поддерживать тело в тонусе, это отличная профилактика избыточного веса», — заключила эксперт.

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