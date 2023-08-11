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Сегодня, 21:45

Эксперт рассказал о признаках рака кожи

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Дмитрий Фурсов
Основатель проекта про онкологию
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На осмотре у онколог.
Фото Freepik/freepik

10 августа на городском новостном портале kolomna-spravka.ru рассказали историю 64-летней жительницы Коломны, которая, посетив бесплатный День здоровья кожи в Центре амбулаторной онкологической помощи Коломенской областной больницы, узнала о наличии меланомы. «К счастью, пациентка своевременно обратилась за помощью. Проведенная компьютерная томография с контрастным усилением подтвердила отсутствие метастазов. Женщина была направлена на хирургическое лечение», — поделилась заведующая центром Ирина Муравьева.

Основатель проекта «Онкомир», разработчик системы функционального профилактического антиракового питания Дмитрий Фурсов рассказал СЭ, чем опасен рак кожи и какие симптомы должны насторожить. «Рак кожи — один из самых распространенных видов онкологических заболеваний. Он может возникнуть у любого человека, независимо от возраста и пола», — предупредил эксперт.

По словам Дмитрия Фурсова, насторожить должны новые родинки, непроходящее подобие прыща или жемчужины, укусоподобные образования, необычные изменения цвета кожи, отек, кровоточивость (в том числе после бритья), язвы, раны, роговые образования, болезненность, зуд или жжение на коже. Изменения могут происходить и в уже имеющихся родинках. «Еще один признак — если родинка чешется или кровоточит без причины. Одно дело, если вы задели ее, и она кровоточит. Но если родинка просто кровоточит, и вы не помните, что ее травмировали, или если она постоянно чешется — это всегда нуждается в обследовании», — заключил специалист.

Ранее, 23 марта, мы рассказывали, как защитить себя от рака.

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Медицина
Советы и рекомендации
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