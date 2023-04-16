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Сегодня, 15:20

Доктор назвал план действий при выпадении волос после болезни

Ольга Стрельникова
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Девушка перед зеркалом расчесывает волосы.
Фото Freepik/freepik

В своем ТГ-канале профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия), врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что следует делать при выпадении волос после инфекционных заболеваний. «Все, что должно выпасть — выпадет. Чаще всего активное выпадение длится 2,5-3 месяца, иногда до полугода. Все думают, что причина в самих волосах, а на самом деле они лишь отражают ту картину, которая творится внутри организма», — пояснил специалист.

Чтобы остановить выпадение и быстро отрастить волосы, по словам Михаила Кутушова, нужно исключить воспалительные продукты, такие как сахар и глютен. На время лучше сократить кофеин. «Проверьте показатели основных витаминов и минералов: особенно витамин В7, В12, ферритин, цинк и медь. А также общий белок, чтобы понять, получаете ли достаточно аминокислот», — рекомендовал профессор.

Михаил Кутушов отметил, что выпадение волос напрямую связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Они нарушают выработку гормонов, усвоение нутриентов и витаминов. Поэтому важно наладить и микробиоту ЖКТ, подытожил специалист.

Ранее мы рассказывали о различных причинах выпадения волос и как их избежать.

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Медицина
Советы и рекомендации
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