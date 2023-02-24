9 главных причин выпадения волос. Большинство из них можно избежать
Выпадение волос — процесс естественный и физиологически обусловленный. В случае значительной потери волос, превышающей норму около 100 в день, следует проанализировать причину. Вполне возможно, что требуется диагностика и лечение патологических состояний.
Когда стоит обратиться к врачу
Как правило, беспокойство вызывает не сам факт выпадения волос, а следующие изменения:
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повышенное выпадение волос в определенный период, сезон;
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увеличение ширины пробора;
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кожа головы отчетливо видна через волосяной покров;
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появляется частичное отсутствие волос на какой-либо зоне;
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происходит полная потеря волос на голове и других участках тела.
Причины выпадения волос
Изменение гормонального фона
Состояния, связанные с изменением уровня гормонов:
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новорожденность;
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послеродовый период;
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пожилой возраст.
Каждый из вышеперечисленных этапов жизни может сопровождаться изменением роста волос.
Действие стресса
Эмоциональное перенапряжение, частые стрессовые нагрузки оказывают негативное влияние на организм человека в целом. Во время психоэмоционального напряжения организм выделяет вещества, которые необходимы для поддержания адекватной работы жизненно важных органов. Питание же периферических тканей становится второстепенным.
Если стрессовые ситуации происходят довольно редко, то значительного влияния на рост волос этот факт не окажет. В случае частого появления событий подобного рода может наблюдаться чрезмерное выпадение волос.
Нехватка микроэлементов
Дефицитные состояния организма, обусловленные нехваткой витаминов, микро- и макроэлементов, в большинстве случаев влекут за собой нарушение питания периферических тканей.
Страдают волосы, ногти, иногда — кожные покровы. В большинстве случаев это может быть вызвано неполноценным питанием, злоупотреблением алкоголем.
При соблюдении принципов здорового образа жизни и правильного питания организм получает все необходимые нутриенты.
Травмы
Период восстановления после хирургического вмешательства или тяжелых травм может сопровождаться потерей волосяного покрова. Например, повреждения, травмирующие волосистую часть головы, с образованием рубцовой ткани.
Повышенная температура тела
Инфекционные заболевания, сопровождающиеся повышением температуры тела до 38,5 °C и выше, отрицательно воздействуют на цикличность этапов роста волос.
Внешние факторы
Постоянное использование агрессивных химических средств для окрашивания и укладки волос негативно сказывается на их здоровье. Также следует избегать тугих причесок, где высока степень натяжения и физического травмирования волосяных луковиц и кожи головы.
Лекарственные препараты
Прием ряда лекарственных средств способен привести к выпадению волос:
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нестероидные противовоспалительные средства;
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антидепрессанты;
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противосудорожные;
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антигельминтные;
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противогерпетические, противовирусные;
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антибиотики;
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пероральные контрацептивы и другие.
Стоит отметить, что многие препараты назначаются врачами, как правило, для коррекции жизнеугрожающих состояний. В таком случае вероятность выпадения волос не является противопоказанием для их приема. После отмены препаратов выпадение прекратится и рост волос возобновится в прежнем объеме.
Также лечащий специалист может предложить альтернативные варианты терапии с меньшей долей вероятности возникновения таких побочных эффектов.
Заболевания кожи головы
Ряд заболеваний может сопровождаться потерей волосяного покрова:
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себорейный дерматит;
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микроспория;
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эритродермия и др.
Такой диагноз может поставить только врач, он же и назначит лечение.
Заболевания внутренних органов и систем
Гормон щитовидной железы играет важную роль в развитии и поддержании волосяных фолликулов.
Диабет также способен вызвать ряд симптомов и проблем со здоровьем, включая выпадение волос. У людей с диабетом первого типа чаще всего развивается алопеция (патологическое частичное или полное выпадение волос). Алопеция может быть не только на голове, но и на других участках тела. Выпадение волос можно замедлить, контролируя уровень сахара в крови и корректируя питание.