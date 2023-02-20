Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 08:15

Диетолог объяснила, можно ли тренироваться при диабете

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Freepik

Диетолог, нутрициолог Наталья Тарасевич специально для «СЭ» рассказала, что при диабете физическая активность обязательна, особенно аэробные тренировки. Это поможет восстановить чувствительность рецепторов мышечной и жировой тканей к инсулину. «Как только включились рецепторы — начинается похудение», — пояснила специалист.

По словам Натальи Тарасевич, в качестве тренировок при диабете подойдут такие виды активности, как быстрая ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде или велотренажере. «Главное не начинать сразу с высоких нагрузок, а входить в режим постепенно», — подчеркнула диетолог.

Каким должен быть рацион при диабете, чтобы способствовать нормализации веса и хорошему самочувствию, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
В офисе генсека ООН осудили пуски ракет КНДР в сторону Японии
Боевикам ВСУ в марте снизят зарплаты и лишат боевых выплат
Российские десантники заняли выгодные позиции в ЛНР
Южная Корея ввела санкции в отношении КНДР из-за пусков ракет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Психолог Гамаюн рассказала, как повысить самооценку после развода
Новости
RSS RSS
Все новости