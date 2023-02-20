Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 10:30

Врач рассказал, как обеспечить коже интенсивное увлажнение

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Freepik/cookie-studio

Кандидат медицинских наук, постоянный эксперт «СЭ» Рустем Садыков рассказал, что один из секретов красоты кожи — интенсивное увлажнение и защита. В пример специалист привел Рианну, известную не только своими хитами, но и собственным брендом косметики.

Ключевой процедурой в уходе за кожей певица считает именно увлажнение. С этой целью она применяет гибрид тоника и сыворотки, так называемую «жирную воду» — средство осветляет и тонизирует кожу, уменьшает видимость пор. Также Рианна использует крем с SPF-30. Прежде, чем нанести средство на лицо, она тщательно растирает его в ладонях, чтобы лучше впиталось. «Увлажнение кожи, как и защита от ультрафиолета, — главные принципы сохранения ее здоровья», — подтвердил Рустем Садыков. Увлажняющие средства нужно подбирать индивидуально у косметолога или дерматолога. Защита же от ультрафиолета, особенно в летнее время, по словам врача, должна быть максимальной. Важно не забыть потом ее тщательно смыть, чтобы не закупоривать поры.

Какие детокс-маски для лица делает Рианна, чем хорош ее особый крем для тела со взбитым маслом, и почему в рационе певицы много белка, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
В офисе генсека ООН осудили пуски ракет КНДР в сторону Японии
Боевикам ВСУ в марте снизят зарплаты и лишат боевых выплат
Российские десантники заняли выгодные позиции в ЛНР
Южная Корея ввела санкции в отношении КНДР из-за пусков ракет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог объяснила, можно ли тренироваться при диабете
Новости
RSS RSS
Все новости