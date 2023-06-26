Дерматовенеролог рассказала, чем можно заразиться на пляже

Врач-дерматовенеролог Елена Богатова рассказала «СЭ», чем можно заразиться на пляже. «На пляже, особенно в песке, могут присутствовать различные микроорганизмы. Некоторые из которых потенциально опасны для здоровья», — предупредила специалист.

Среди опасных для здоровья человека микроорганизмов, которые могут находиться в песке, Елена Богатова отметила бактерии эшерихия коли (Escherichia coli, E. coli), вызывающие инфекции желудочно-кишечного тракта, диарею и другие заболевания, энтеровирусы, приводящие к вирусным инфекциям желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей, а также паразиты, такие как Toxoplasma gondii и личинки описторха, которые приводят к серьезным заболеваниям, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Чтобы предотвратить заражение, избегайте контакта с песком, если есть открытые раны или порезы на коже. Перед приемом пищи или прикосновением к лицу тщательно мойте руки с мылом и водой или используйте антисептический гель для рук. Избегайте попадания песка в рот или нос (особенно касается детей). После пребывания на пляже обязательно примите душ. «Если у вас возникли какие-либо симптомы заболевания после посещения пляжа, такие как диарея, тошнота, рвота, высокая температура и прочие — незамедлительно обратитесь к врачу», — подытожила дерматовенеролог.

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