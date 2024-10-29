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Кардиолог перечислил первые признаки инсульта
Здоровье

Сегодня, 16:00

1 мин.

Кардиолог перечислил первые признаки инсульта

Мария Задорожная
Автор
Илья Луконин
Врач-эндокринолог, терапевт
У девушки болит голова и сердце
Фото brizmaker, iStock
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Сегодня, 29 октября, отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Врач-кардиолог Илья Луконин эксклюзивно для «СЭ» рассказал о первых симптомах инсульта и важности быстрой реакции при их появлении.


«Основные симптомы включают внезапную слабость или онемение одной стороны тела, затруднения с речью и нарушения координации. Если вы заметили, что человек не может улыбнуться, и одна сторона лица опущена, это крайне тревожный сигнал. Попросите человека сказать простую фразу. Если речь нечеткая или он не может произнести слова, это может быть признаком инсульта», — отметил доктор.


При возникновении даже одного из этих признаков, медик рекомендует немедленно вызывать скорую помощь и запомнить время появления симптомов. Этот факт критически важен для врачей.

«Не пытайтесь лечить инсульт самостоятельно и не давайте пострадавшему ничего есть или пить. Это может ухудшить ситуацию», — добавил эксперт.

Если человек в сознании следует успокоить его, обратить внимание на уровень сознания, наличие внешнего дыхания и сердцебиения.

«Не оставляйте человека одного. Оставайтесь рядом и следите за его состоянием. Ваше присутствие может помочь снизить уровень стресса у пострадавшего», — заключил специалист.

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