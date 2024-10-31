Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Гастроэнтеролог рассказала о причинах появления язвы и о ее опасности
Здоровье

Сегодня, 15:35

1 мин.

Гастроэнтеролог рассказала о причинах появления язвы и о ее опасности

Мария Задорожная
Автор
Врач осматривает пациента
Фото peakSTOCK, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В эксклюзивной беседе с «СЭ» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марина Плешкова рассказала, какие факторы приводят к развитию язвы желудка и чем она опасна.

«Основными факторами, способствующими развитию язвы, являются инфекция Helicobacter pylori, употребление нестероидных противовоспалительных препаратов, а также стресс и неправильное питание. Инфекция Helicobacter pylori, например, может вызывать хроническое воспаление слизистой оболочки желудка, что, в свою очередь, приводит к образованию язв», — отметила эксперт.

Также гастроэнтеролог обратила внимание на важность образа жизни. Так, курение и злоупотребление алкоголем значительно увеличивают риск развития язвы, ведь вредные привычки негативно влияют на защитные свойства слизистой оболочки желудка.

«Неправильное питание, недостаток овощей и фруктов, преобладание вредной и жирной еды в рационе могут провоцировать язвообразование», — добавила врач.

Медик подчеркнула, что язва — это не только неприятное, но и опасное заболевание. По ее словам, недуг может привести к серьезным осложнениям, таким как кровотечение, перфорация стенки желудка или трансформация в рак желудка. Поэтому очень важно обращаться за медицинской помощью при первых признаках язвы: болях в животе, тошноте, изжоге или изменениях в аппетите.

Гастроэнтеролог также посоветовала своевременно проходить обследования, особенно тем, кто относится к группе риска.

Как температура влияет на&nbsp;пищеварение: как влияет на&nbsp;желудок температура еды. Как температура еды влияет на пищеварение: отвечают врачи

Медицина
Советы и рекомендации
Новости холдинга
50 лет «Грохоту в джунглях» и самой легендарной победе Мохаммеда Али
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели
Кто будет фаворитом в дерби ЦСКА – «Спартак»
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Последние новости
30 окт 12:15
Ортопед объяснила, как выбрать подходящую для офиса обувь
29 окт 16:00
Кардиолог перечислил первые признаки инсульта
26 окт 12:30
Кардиолог заявила, что недосып приводит к атеросклерозу
25 окт 17:10
Врач рассказал о симптомах и методах лечения пневмонии
24 окт 16:45
Врач по ЛФК рассказала, почему женщинам нужно делать упражнения для тазового дна