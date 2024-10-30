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Ортопед объяснила, как выбрать подходящую для офиса обувь
Здоровье

Сегодня, 12:15

1 мин.

Ортопед объяснила, как выбрать подходящую для офиса обувь

Мария Задорожная
Автор
Мужчина и туфли
Фото fotojuwelier, iStock
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Хирург-ортопед Евгения Зайцева рассказала «СЭ», как выбрать идеальную обувь для офиса. По ее словам, следует присмотреться к изделиям из натуральных тканей, анатомической формы и с качественной амортизирующей подошвой.

«Помните, что обувь, в которой вам неудобно в первые минуты, скорее всего, не станет комфортнее со временем», — добавила доктор.

Если ощущается дискомфорт, например, модель слишком давит, натирает или не обеспечивает должную поддержку, нужно присмотреться к другим вариантам.

Зайцева подчеркнула, что здоровье ног напрямую влияет на продуктивность и общее самочувствие, особенно офисных работников.

Минусы дешевой обуви: чем опасно носить некачественную обувь. Чем опасна дешевая некачественная обувь: отвечает ортопед

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