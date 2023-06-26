Терапевт объяснил, что делать, если продуло летом

Врач-терапевт, пульмонолог Марат Фарахов рассказал «СЭ», что делать, если летом продуло под кондиционером или сквозняком. «Неосложненная простуда лечится отдыхом и жаропонижающими средствами. Человек без выраженного иммунодефицита справится с ней максимум за семь дней. Народная мудрость о том, что простуда без лечения проходит за неделю, а с лечением за семь дней, абсолютно правдива», — пояснил специалист. Незамедлительно обратиться за медицинской помощью, по его словам, нужно, когда температура высокая, несбиваемая, чувство нехватки воздуха, резкая боль при кашле, кровь в мокроте, отсутствие мочеиспускания, потеря сознания, посинение губ, пальцев рук или мочек ушей, а также любые симптомы, которые не укладываются в картину обычной ОРВИ.

Марат Фарахов также порекомендовал отказаться от так называемых «противовирусных препаратов». «На сегодня не существует никакой убедительной доказательной базы, что такие препараты помогают бороться с банальной простудой. Кроме того — и это самое важное — никогда не принимайте антибиотики без назначения врача!», — подчеркнул пульмонолог. Ударные дозы витамина С тоже не факт, что помогут, но крайне опасны при мочекаменной болезни и тромбах в кровеносных сосудах.

Если вас продуло, Марат Фарахов посоветовал пить больше любой жидкости для снижения температуры, отхождения слизи и мокроты, жаропонижающие принимать при температуре выше 38,5°С (или при меньшей температуре, если это ухудшает общее самочувствие), а от боли в горле спасаться пастилками для рассасывания (подойдут и обычные мятные конфеты). Не стоит полоскать горло раствором соли или делать горячие паровые ингаляции над кастрюлей — это только усугубит ситуацию. «Большинство симптомов простуды лечатся симптоматически. Например, при насморке достаточно обычного промывания носа соленой водой. Сосудосуживающие капли и спреи используйте только при сильной заложенности и не более 5 дней подряд! Если же у вас было привыкание к таким каплям, избегайте их применения. И не капайте в нос растительные препараты — нередко это усиливает отек и отделение из носа», — заключил эксперт.

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