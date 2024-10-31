Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач назвала методы диагностики, которые следует пройти при отечности
Здоровье

Сегодня, 18:45

1 мин.

Врач назвала методы диагностики, которые следует пройти при отечности

Мария Задорожная
Автор
У женщины отекли ноги
Фото Stanislav Tarasov, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Кандидат медицинских наук, врач Ирина Юзуп в беседе с «СЭ» заявила, что при отечности в первую очередь следует сделать УЗИ сосудов, вен и артерий. Однако здесь стоит учитывать локализацию отека.

«Этот тест может помочь выявить любые аномалии в венах или артериях. Он также определяет, есть ли повреждения лимфатической системы», — отметила эксперт.

Кроме того, необходимо сделать эхокардиограмму, которая поможет выявить любые проблемы с сердцем и определить, есть ли какие-то повреждения сердечных клапанов. Именно они могут вызывать застой крови в венах и привести к отекам, подчеркнула врач.

Девушка с&nbsp;лишним весом. Как отличить жир от отека? Отвечает врач
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Медведев проиграл Попырину на «мастерсе» в Париже
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Овечкин сделал дубль в матче с «Рейнджерс»
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Красно-белые будут бороться за Пиняева. Что происходит в «Спартаке»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Последние новости
15:35
Гастроэнтеролог рассказала о причинах появления язвы и о ее опасности
30 окт 12:15
Ортопед объяснила, как выбрать подходящую для офиса обувь
29 окт 16:00
Кардиолог перечислил первые признаки инсульта
26 окт 12:30
Кардиолог заявила, что недосып приводит к атеросклерозу
25 окт 17:10
Врач рассказал о симптомах и методах лечения пневмонии