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Ротавирус и гепатит А: чем можно заразиться на курортах

Врачи рассказали, чем можно заразиться на курортах
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Чаще всего на курортах можно подцепить ротавирусную инфекцию.
Фото Global Look Press

Врачи-инфекционисты перечислили болезни, которыми можно заразиться во время отдыха на курортах.

«Чаще всего на курортах можно подцепить ротавирусную инфекцию, которую принимают за пищевое отравление и не обращаются к врачам», — приводят слова врача-инфекциониста Михаила Лебедева «Известия».

Как правило, болеют ротавирусом дети в возрасте от 1 до 2 лет (890,5 случая заболевания на 100 тысяч населения).

Также подцепить можно гепатит А (это инфекционное заболевание печени), который проявляется интоксикацией и желтухой. Заразиться им можно через грязные руки, немытые продукты или воду.

Заразиться на курорте можно и золотистым стафилококком. Микробы способны находиться на коже и слизистых здорового человека, однако при большом его количестве можно приобрести выраженные патогенные свойства.

Школьники и дошкольники больше всего подвержены вирусу Коксаки. К его признакам относят высокую температуру тела, боль в горле, нарушение стула и кожную сыпь.

Заболеть на курортах можно и инфекциями, которые передаются половым путем.

Чтобы избежать какой-либо инфекции, необходимо соблюдать правила личной гигиены. Стоит купаться только в разрешенных местах, не употреблять сомнительные продукты или немытые овощи и фрукты, а также не следует забывать о средствах контрацепции.

Симптомы полиомиелита похожи на&nbsp;кишечную инфекцию. Какие симптомы у полиомиелита? Ответила врач
Источник: https://iz.ru/1364236/mariia-nediuk/na-khvoruiu-ruku-nazvan-top-5-boleznei-turistov-na-kurortakh-rossii
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