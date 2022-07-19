Ротавирус и гепатит А: чем можно заразиться на курортах

Врачи рассказали, чем можно заразиться на курортах

Врачи-инфекционисты перечислили болезни, которыми можно заразиться во время отдыха на курортах.

«Чаще всего на курортах можно подцепить ротавирусную инфекцию, которую принимают за пищевое отравление и не обращаются к врачам», — приводят слова врача-инфекциониста Михаила Лебедева «Известия».

Как правило, болеют ротавирусом дети в возрасте от 1 до 2 лет (890,5 случая заболевания на 100 тысяч населения).

Также подцепить можно гепатит А (это инфекционное заболевание печени), который проявляется интоксикацией и желтухой. Заразиться им можно через грязные руки, немытые продукты или воду.

Заразиться на курорте можно и золотистым стафилококком. Микробы способны находиться на коже и слизистых здорового человека, однако при большом его количестве можно приобрести выраженные патогенные свойства.

Школьники и дошкольники больше всего подвержены вирусу Коксаки. К его признакам относят высокую температуру тела, боль в горле, нарушение стула и кожную сыпь.

Заболеть на курортах можно и инфекциями, которые передаются половым путем.

Чтобы избежать какой-либо инфекции, необходимо соблюдать правила личной гигиены. Стоит купаться только в разрешенных местах, не употреблять сомнительные продукты или немытые овощи и фрукты, а также не следует забывать о средствах контрацепции.