Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Кардиолог заявила, что недосып приводит к атеросклерозу
Здоровье

Сегодня, 12:30

1 мин.

Кардиолог заявила, что недосып приводит к атеросклерозу

Мария Задорожная
Автор
Девушка не выспалась
Фото demaerre, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Недостаток сна грозит развитием опасных заболеваний. Об этом в беседе с Life.ru заявила врач-кардиолог Наталия Золотарева.

По словам эксперта, при нехватке сна нарушаются обмен веществ и эндокринные функции организма, что приводит к повышению артериального давления и увеличению уровня цитокинов, которые провоцируют воспаления. Также увеличивается риск развития атеросклероза и ишемической болезни сердца, возникают нарушения выработки гормонов грелина и лептина, что вызывает проблемы с обменом глюкозы.

Врач считает, что недостаток сна может возникать из-за сонного апноэ — храпа с остановками дыхания, который делает сон прерывистым и некачественным.

«Во время каждой остановки дыхания происходит мощный выброс адреналина, что приводит к ряду заболеваний, таких как артериальная гипертензия. Возможно развитие мерцательной аритмии или учащение ее приступов, развитие инфарктов и инсультов», — добавила медик.

Чтобы улучшить качество сна и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, Золотарева посоветовала избегать употребления алкоголя и кофеина перед сном, ограничить курение и принимать пищу за 2-2,5 часа до сна. Кроме того, лучше отказаться от просмотра новостей и ограничить использование гаджетов за два часа до отдыха.

Помимо прочего, доктор порекомендовала поддерживать прохладу в комнате, использовать увлажнитель воздуха осенью и зимой, а при наличии хронических проблем со сном пройти осмотр у кардиолога.

Что такое техника &laquo;мостик в&nbsp;сон&raquo; и&nbsp;почему она так эффективна. Что такое «мостик в сон» и как правильно его выполнять
Польза и вред
Новости холдинга
Израиль атаковал военные объекты на территории Ирана. Главное
РФС обсуждал возможное проведение матчей сборной России с европейскими командами
Группу центрального аппарата ФСИН направили в Липецкую область после побега из ИК
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Стали известны подробности о сбежавших из колонии в Липецкой области
Всероссийский день гимнастики: дата, история и традиции праздника

Olimpbet awards

Последние новости
25 окт 17:10
Врач рассказал о симптомах и методах лечения пневмонии
24 окт 16:45
Врач по ЛФК рассказала, почему женщинам нужно делать упражнения для тазового дна
24 окт 15:20
В московском районе Люблино ввели карантин из-за случаев бешенства
21 окт 20:00
Сомнолог объяснила, что такое «мостик в сон»
19 окт 12:35
В популярных средствах против акне нашли компонент, провоцирующий рак