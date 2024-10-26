Кардиолог заявила, что недосып приводит к атеросклерозу

Недостаток сна грозит развитием опасных заболеваний. Об этом в беседе с Life.ru заявила врач-кардиолог Наталия Золотарева.

По словам эксперта, при нехватке сна нарушаются обмен веществ и эндокринные функции организма, что приводит к повышению артериального давления и увеличению уровня цитокинов, которые провоцируют воспаления. Также увеличивается риск развития атеросклероза и ишемической болезни сердца, возникают нарушения выработки гормонов грелина и лептина, что вызывает проблемы с обменом глюкозы.

Врач считает, что недостаток сна может возникать из-за сонного апноэ — храпа с остановками дыхания, который делает сон прерывистым и некачественным.

«Во время каждой остановки дыхания происходит мощный выброс адреналина, что приводит к ряду заболеваний, таких как артериальная гипертензия. Возможно развитие мерцательной аритмии или учащение ее приступов, развитие инфарктов и инсультов», — добавила медик.

Чтобы улучшить качество сна и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, Золотарева посоветовала избегать употребления алкоголя и кофеина перед сном, ограничить курение и принимать пищу за 2-2,5 часа до сна. Кроме того, лучше отказаться от просмотра новостей и ограничить использование гаджетов за два часа до отдыха.

Помимо прочего, доктор порекомендовала поддерживать прохладу в комнате, использовать увлажнитель воздуха осенью и зимой, а при наличии хронических проблем со сном пройти осмотр у кардиолога.