Дерматолог назвала основные причины появления акне

Врач-дерматолог Анна Сердюк считает, что здоровье кожи зависит от множества факторов, о которых она рассказала порталу «Почему болит».

По ее словам, акне возникает из-за закупорки пор и волосяных фолликулов мертвыми клетками, жиром и бактериями. Обусловлено заболевание гормональным фоном, питанием, образом жизни и индивидуальными особенностями организма.

Как отмечает медик, красные гнойничковые прыщи сначала поражают лицо, грудь и спину. После на их месте могут образоваться характерные пятна и даже некрасивые рубцы. От них не застрахованы ни взрослые, ни дети.

Дерматолог выделила восемь ключевых причин, из-за которых появляется акне. На первом месте, по мнению врача, гормональные нарушения, после идут стероиды, вредная еда, дефицит витаминов, злоупотребление декоративной косметикой, инфекции, наследственность и нарушения в работе сальных желез.

«Факторы для развития заболевания могут быть внешними и внутренними. К первым относятся: неправильно подобранный уход за кожей, злоупотребление жирной и сладкой пищей, то что любят подростки, а также несоблюдение норм гигиены. Внутренние факторы серьезнее — это нарушение работы желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы и ослабленный иммунитет», — объяснила Анна Сердюк.

Кроме того, эксперт предупредила, что акне быстро прогрессирует. Медики выделяют четыре стадии заболевания: легкая, умеренная, тяжелая и крайне тяжелая.

«При тяжелой и крайне тяжелой стадии пациент уже может нуждаться в стационарном лечении, а при легкой форме можно справиться и в домашних условиях при соблюдении всех рекомендаций врача», — рассказала доктор.

Поэтому при первых симптомах акне дерматолог рекомендует незамедлительно обращаться к врачу.