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Дерматокосметолог объяснила, чем различаются кремы для лица и тела
Здоровье

Сегодня, 15:30

1 мин.

Дерматокосметолог объяснила, чем различаются кремы для лица и тела

Мария Маковей
Автор
Девушка наносит крем на лицо
Фото LightFieldStudios/istockphoto.com
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В разговоре с «СЭ» врач-дерматокосметолог Светлана Студеникина рассказала, почему крем для тела не стоит наносить на лицо.

По ее словам, компоненты в составе средств для лица направлены на запуск синтеза и выработку коллагена, укрепление сосудистой стенки, себорегуляцию и сокращение угревой сыпи, устранение возрастных изменений.

«Кожа лица постоянно контактирует с неблагоприятной окружающей средой и требует более тщательного ухода», — отмечает эксперт.

Как утверждает врач, у косметических средств для разных участков тела различается не только состав, но и плотность текстур. Так кремы для тела увлажняют кожу, восстанавливают липидный барьер и отшелушивают ороговевшие частички эпидермиса.

«Также есть средства для тела с антицеллюлитными свойствами — для борьбы с избыточными объемами и лимфодренажным эффектом. И для лица они тоже абсолютно не подходят. Поэтому не стоит экспериментировать», — подытожила доктор.

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