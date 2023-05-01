Британский медик предупредил об опасных предметах для сердца и легких в быту

Телеведущий и врач общей практики из Брэдфорда доктор Амир Хан, выступая в видео в своем Твиттере, предупредил, что привычные в быту предметы способны увеличить риск заболеваний легких, сердечно-сосудистой системы и даже привести к инсультам. По его словам, воздух в доме может быть загрязнен различными частицами. «Когда мы обычно думаем о загрязнении воздуха, мы думаем о том, что снаружи — автомобили, самолеты, выбросы и тому подобное. Но есть и предметы домашнего обихода, которые загрязняют наши дома», — подчеркнул специалист. Об этом сообщили на сайте издания Express.

По словам доктора Амир Хана, плохое качество воздуха в помещении может быть связано с открытым огнем (камины, дровяные печи и прочее). Он производит твердые частицы, которые попадают в воздух, а затем в легкие и кровь, раздражают слизистую глаз и горло, вызывают затруднение дыхания и проблемы со здоровьем у младенцев. «Эти крошечные частицы при вдыхании могут повредить наши легкие и увеличить риск рака легких в долгосрочной перспективе», — пояснил врач.

К другим опасным предметам доктор Амир Хан отнес ароматические свечи и палочки — при горении они выделяют крошечные частицы веществ, также загрязняющих воздух. «В частности, ароматические палочки испускают в 100 раз больше мелких частиц, чем ароматизированная свеча. Поэтому рекомендуется зажигать их в хорошо проветриваемых больших помещениях», — пояснил эксперт.

Последняя группа предметов, на которые стоит обратить внимание — это чистящие средства (полироль для мебели, средство для чистки ковров, средство для чистки духовки) и различные аэрозоли (дезодорант, освежитель, лак для волос). По словам медика, эти средства содержат так называемые летучие органические соединения, которые при вдыхании могут раздражать наши дыхательные пути, вызывать тошноту, повреждать нервные окончания и другие органы.

Как сообщил доктор Амир Хан, по оценке Агентства по охране окружающей среды США, уровни органических загрязнений внутри домов в два-пять раз выше, чем снаружи, независимо от того, где они расположены — в сельской местности или в высокопромышленных районах. «Сведя к минимуму использование перечисленных средств, посадив много комнатных растений и открыв окна для хорошей вентиляции, вы можете улучшить качество воздуха в помещении», — резюмировал врач.

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