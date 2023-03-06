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Сегодня, 21:15

Аллерголог поделилась мнением, кому могут быть вредны аромасвечи

Ольга Стрельникова
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Аромасвечи.
Фото Freepik/racool-studio

Врач-аллерголог, иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», что к использованию аромасвечей относится положительно, но некоторым людям следует с ними быть осторожными. «Аромасвечи способны создать особую атмосферу, напомнить про отдых и расслабить. Но они могут быть и опасны, например, при аллергии на цветение, поскольку в их состав входят натуральные масла», — предупредила специалист.

По словам Натальи Перовой, если человек страдает аллергией на пыльцу и будет слишком часто пользоваться аромасвечами (а иногда и одного раза достаточно), он может усилить аллергические проявления в период цветения растений и вызвать обострение аллергии, независимо от сезона. «Аромасвечи могут спровоцировать приступообразный кашель, чувство нехватки воздуха, удушье и отек Квинке — отекать может любая часть тела, в том числе и горло, что наиболее опасно», — резюмировала аллерголог.

Ранее мы рассказывали, почему не стоит пользоваться дешевым парфюмом и подделками.

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