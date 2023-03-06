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Сегодня, 22:00

Дерматолог Малышева рассказала, как продлить молодость коже рук

Алина Савинова
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Дерматокосметолог Татьяна Малышева рассказала, как спасти истонченную кожу рук.

«Часто кожа получает микротравмы из-за воздействия повреждающих факторов химической и физической природы, что меняет ее структуру, как верхних слоев, в результате чего меняется естественный защитный липидный слой, так и более глубинных. Таким образом, со временем наша кожа перестает быть эластичной, упругой и увлажненной», — приводит «Life.ru» слова Малышевой.

По словам специалиста, чтобы избежать истончения кожи, нужно регулярно и правильно ухаживать за ней в несколько этапов: увлажнение, пилинг, питание, защита. Также она отмечает, что крем для рук лучше выбирать легкой структуры, нежирный и быстро впитываемый. Также молодость рук продлят парафиновые ванночки и фотозащита.

Источник: https://life.ru/p/1563166
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