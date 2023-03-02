Дерматолог рассказала, почему не стоит пользоваться дешевым парфюмом и подделками

Врач-дерматолог, трихолог клиники академика Ройтберга Ольга Саперова эксклюзивно для «СЭ» рассказала о негативных последствиях использования поддельной парфюмерии. «Такие духи производят с применением синтетических химикатов и экологически опасных материалов, чтобы снизить затраты и будущую цену. Качество их настолько низкое, что они не могут пахнуть как оригинал, зато представляют риск для вашего здоровья», — предупредила специалист. Такой парфюм содержит опасные химические вещества, которые могут привести к различным болезням.

По словам Ольги Саперовой, поддельные духи часто содержат диэтилгексилфталат (ДЭГФ), который вызывает риск развития рака, врожденную инвалидность, нарушения репродуктивной функции и множество менее значимых проблем. Нередко среди ингредиентов парфюмерии можно встретить метанол. «Используемый в поддельных духах, он легко превращается в формалин, который способен привести к раку печени, вызвать тошноту, головокружение и головные боли», — предостерегла врач. Это связано с тем, что парфюм обычно распыляют на чувствительные участки, такие как запястья и шея, уязвимые для проникновения через кожу в организм. «При чувствительной коже агрессивные химические вещества быстро ее повреждают, вызывают сыпь и онкологию. Химический анализ показывает, что уже через 90 секунд вещества, нанесенные на кожу, попадают в кровь. При этом более 125 ингредиентов, используемых производителями косметики, могут вызвать рак», — заявила врач.

Ядовитые ароматизаторы содержат опасные токсины и стабилизаторы, которые иногда могут действовать как яд и вызывать проблемы с дыханием. «Удушье — распространенная проблема, вызванная поддельными ароматами. Духи настолько непригодны, что вы и люди рядом с вами могут начать задыхаться», — предупредила Ольга Саперова.

Как рассказала дерматолог, в ФБР обнаружили, что многие поддельные духи содержат мочу, а согласно отчету WVE за 2018 год, более 1200 ароматических химикатов, используемых в настоящее время, помечены как «химические вещества, вызывающие озабоченность». «Чтобы обезопасить себя, лучше всего покупать оригинальные ароматы на официальных сайтах бренда», — подытожила Ольга Саперова.

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