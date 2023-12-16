Зелень: польза и вред для здоровья
Зелень — это травянистые растения, пригодные для пищи. К ним относят укроп, петрушку, рукколу, кинзу, листья салата и прочие подобные продукты. Считается, что в зелени содержатся все необходимые человеку полезные вещества и минералы, не говоря уже о девяти незаменимых аминокислотах.
О том, какими полезными свойствами обладает зелень, какие есть противопоказания, как выбрать и хранить продукт расскажем вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк.
Калорийность и БЖУ зелени
Средняя калорийность зелени — 36 ккал.
В 100 г:
- белков — 2,6 г;
- жиров — 0,4 г;
- углеводов — 5,2 г.
Польза зелени
Зелень содержит витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Е, K, Н и РР и холин.
Вы удивитесь, но в зелени присутствует практически весь минеральный состав таблицы Менделеева: калий, кальций, медь и марганец, магний, цинк, селен, железо, йод, бор и другие.
Кроме того, в растениях есть пищевые волокна и клетчатка, фитонциды и структурированная вода.
Польза для женщин
Среди самой полезной для женщин зелени можно выделить рукколу, салат Айсберг, базилик, шпинат, укроп и петрушку.
Руккола укрепляет иммунитет, помогает в лечении анемии, которой чаще всего подвержены женщины.
Салат Айсберг содержит много фолиевой кислоты, которая необходима беременным девушкам в период развития плода. Базилик обладает мочегонным, антибактериальным и седативным действием.
Что касается шпината, в нем огромное количество белка. Но самое главное, он содержит все полезные вещества, необходимые для здоровья щитовидной железы.
Привычные для нас петрушка и укроп улучшают состояние кожи, волос и ногтей.
Польза для мужчин
Лидер среди полезной зелени для мужчин — кинза. Она содержит каротин, пектин, ароматические масла, витамины, различные редкие полезные минералы и аминокислоты. Продукт повышает потенцию и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, в мужской рацион следует включить кресс-салат. Это мощный афродизиак. Он улучшает качество семенной жидкости благодаря содержащимся витаминам А, Е, С, D, В.
Очень полезен для мужчин и сельдерей. В нем содержится растительный аналог тестостерона — андростерон.
Польза для детей
Зелень благодаря присутствию эфирных масел и фитонцидов улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет детей.
Щавель, например, участвует в процессах усвоения железа. Он полезен для зрения, ведь в нем много витамина А.
Немного добавлять щавеля в рацион ребенка можно уже с первого года жизни. Однако перед этим проконсультируйтесь с педиатром.
Вред зелени
Зелень богата клетчаткой. Но сильно увлекаться ей не стоит. Суточная норма — 100-120 г.
Противопоказания:
- хронические воспалительные заболеваниях ЖКТ;
- мочекаменная болезнь;
- подагра;
- индивидуальная непереносимость;
- артериальная гипертензия и гипотензия;
- варикозная болезнь и тромбофлебит;
- детский возраст до 12 месяцев;
- беременность (запрещены некоторые виды зелени).
Будущим мамам и кормящим женщинам следует на время исключить из рациона петрушку и кинзу. Они могут негативно сказаться на здоровье.
Зелень в косметологии
Маска из петрушки для жирной кожи
Делает кожу мягкой и матовой, убирает жирный блеск.
Ингредиенты:
- желток перепелиного яйца — 1 шт.;
- облепиховое масло — 1 ч. л.;
- мелко нарезанная петрушка — 1 ст. л.
Способ применения:
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Тщательно смешать все ингредиенты до однородной кашицы.
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Нанести на предварительно очищенную кожу лица плотным слоем, избегая кожи вокруг глаз.
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Оставить на 10 минут.
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Смыть водой и нанести увлажняющий крем.
Освежающая маска из укропа и сметаны
Такая маска подходит для всех типов кожи, важное условие — чем жирнее кожа, тем менее жирная сметана.
Ингредиенты:
- мелко нарезанный укроп — 1 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.
Способ применения:
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Смешать ингредиенты в стеклянной таре до однородной консистенции.
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Очистить кожу.
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Нанести маску на 20 минут.
-
Смыть теплой водой.
Вкусные рецепты с зеленью
Осетинский пирог с сыром и зеленью
Ингредиенты для начинки:
- укроп — 150 г;
- зеленый лук — 150 г;
- осетинский сыр — 150 г;
- сметана — 100 г.
Для теста:
-
мука пшеничная — 2 стакана;
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кефир — 250 мл;
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масло сливочное — 100 г;
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дрожжи сухие — 7 г;
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соль — 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
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Просеять муку и соль, смешать их с сухими дрожжами.
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В полученной сухой смеси сделать углубление и влить кефир, добавить 50 г размягченного сливочного масла.
-
Замесить тесто, накрыть пленкой и поставить на 1,5-2 часа в теплое место. Оно должно увеличиться в два раза.
-
Зеленый лук и укроп мелко нарезать, сыр натереть на крупной терке и смешать с зеленью.
-
В начинку добавить сметану и посолить, тщательно перемешать.
-
Раскатать тесто в круг толщиной 1-1,5 см, выложить начинку, не доходя до края 2-3 см.
-
Концы лепешки постепенно стянуть к центру, хорошо защипнуть края теста.
-
Поверхность пирога разровнять руками, переложить его в круглую форму, смазанную сливочным маслом, швом вниз.
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Еще раз разровнять пирог, его толщина должна быть 1,5-2 см.
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В середине лепешки сделать небольшое отверстие и вставить трубочку из фольги или пергамента.
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Поместить пирог в разогретую до 200 °С духовку. Выпекать 12-15 минут, до слегка золотистой корочки.
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Достать пирог, дать немного остыть, а после обильно смазать сливочным маслом. Подавать блюдо следует горячим.
Смузи из огурца и сельдерея
Ингредиенты:
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огурец — 1 шт.;
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сельдерей (стебель) — 2 черешка;
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лимонный сок — 1 ч.л.;
-
оливковое масло — 1/2 ч.л.;
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петрушка — 2-3 веточки;
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соль и перец — по вкусу;
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вода без газа — 100 мл (по желанию).
Способ приготовления:
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Черешки сельдерея очистить от кожицы и нарезать кружочками.
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Огурец нарезать соломкой. Если огурец толстокорый, то снять с него кожицу.
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Блендером измельчить огурец и сельдерей до состояния пюре.
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Добавить оливковое масло, соль, перец и лимонный сок, перемешать.
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По желанию можно влить воду, если смузи кажется слишком густым.
Как выбрать зелень
Первое, на что стоит обратить внимание — это цвет. Молодая, свежая зелень имеет яркий зеленый цвет. Листья должны быть мягкими и сочными, никаких пожухлых стеблей или веточек. Корни растений плотные, без гнили и сухих участков.
Обязательно понюхайте зелень. Кинза должна пахнуть кинзой, а укроп — укропом. Если почувствовали посторонний химический аромат, отложите растение в сторону.
Как хранить зелень
Чтобы сохранить свежесть зелени как можно дольше, необходимо:
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Тщательно промыть ее, просушить и мелко нарезать.
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Сложить в стеклянную емкость с плотной крышкой и засыпать солью из расчета столовая ложка без горки на 100 г продукта.
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Хранить зелень в холодильнике можно в течение месяца.
Можно поместить зелень в баночку с холодной водой. Потом завернуть в полиэтиленовый пакет и поставить в нижний отсек холодильника, где хранятся овощи.
Есть еще один способ — сбрызните зелень водой, плотно обмотайте полиэтиленовым пакетом. Полученный сверток поместите в холодильник.
Популярные вопросы
Какую зелень есть с мясом
Наиболее удачным считается сочетание — чеснок и розмарин. Они смягчают вкус мяса. Тимьян придает свежий и легкий аромат, а орегано отлично подчеркивает вкус говядины.
Для мясных бульонов прекрасно подойдут петрушка, зеленый лук, сельдерей, укроп и лавровый лист.
Какую зелень нужно есть зимой
Зимой можно есть абсолютно любую зелень. Достаточно 100-120 г зелени в сутки, чтобы насытить организм полезными витаминами и минералами.