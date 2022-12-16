Какая зелень полезнее всего? 3 вида, которые легко можно вырастить на подоконнике
Обладатели частных домов с огородом нередко добавляют в блюда зелень, ведь вырастить укроп, петрушку и лук не самое сложное дело. Жителям многоквартирных домов повезло меньше, но и это не преграда для истинных ценителей. Вырастить мини-огород можно даже на подоконнике. Тем более что зелень обладает немалым количеством полезных свойств. Об этом рассказала эндокринолог, диетолог Наталья Антонова.
Для чего нужно есть зелень
Основные причины:
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нормализация процесса свертывания крови и синтеза белка в организме. За них «отвечает» витамин К, который есть в любой зелени;
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повышение иммунитета;
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укрепление сосудистой стенки;
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снижение количества потребляемых калорий.
В сезон простуд и распространения инфекций укрепление иммунитета особенно важно. Интересно, что и снижение калоража может способствовать укреплению иммунитета.
Люди, страдающие ожирением, больше подвержены развитию осложнений на фоне любой инфекции. Употребление зелени поможет как минимум удержать вес, если уж не снизить его.
Какая зелень полезнее всего
В магазинах представлен широчайший ассортимент зелени со всего света. Она продается пучками на развес, в горшках, в вакуумных упаковках, уже помытая и нарезанная, в сушеном виде. Конечно, в сушеном продукте уже намного меньше нужных веществ, хотя и здесь есть нюансы. Об этом ниже.
Наибольшую пользу организму принесут достаточно традиционные виды зелени. Например, укроп, петрушка и рукола.
Укроп улучшает желчеотток, повышает секрецию желудочного сока, снижает давление. Петрушка стимулирует аппетит и секрецию пищеварительных ферментов.
Рукола содержит много витаминов и микроэлементов, в том числе йод и железо. Ее употребление повышает уровень гемоглобина и выработку гормонов щитовидной железы, улучшает обмен веществ, помогает нормализовать уровень холестерина.
Как сделать «зимнюю» зелень безопасной и полезной
Зимой растения выращиваются в теплицах, где используются химические вещества, способствующие росту и препятствующие гниению.
Удобрение почвы азотистыми веществами способствует росту растений, но насыщает их нитратами, а использование искусственного освещения уменьшает количество витаминов и микроэлементов в зелени.
Чтобы избавиться от нитратов, желательно перед употреблением не просто промыть пучок зеленых веток, а обдать его кипятком, еще лучше — замочить в холодной воде на 10-15 минут.
Следует иметь в виду, что термическая обработка разрушает большинство витаминов. Поэтому свежая зелень в суп кладется уже перед самой подачей блюда. Сушеные укроп и петрушку можно закладывать в блюдо на любом этапе — многие важные вещества уже успели утратиться в процессе промышленной сушки.
Свежая зелень, расфасованная в пакеты и полностью готовая к употреблению, не слишком полезна. Она выращена в теплице, как и любая другая, но при этом ее уже проблематично обработать от нитратов перед подачей на стол.
Зелень, выращенная дома на подоконнике, не будет столь яркой и сочной, как покупная, но она точно безопаснее и полезнее магазинной.
Можно ли вырастить зелень самостоятельно
Укроп, петрушку, руколу, кинзу, кресс-салат, анис и базилик можно посадить на подоконнике. Вместо горшков сгодятся пластиковые стаканы или обрезанные бутылки. Все перечисленные растения неприхотливы в уходе, им подойдет универсальный грунт из хозяйственного магазина.