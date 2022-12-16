Какая зелень полезнее всего? 3 вида, которые легко можно вырастить на подоконнике

Но и отказываться от покупных вариантов не стоит.

Обладатели частных домов с огородом нередко добавляют в блюда зелень, ведь вырастить укроп, петрушку и лук не самое сложное дело. Жителям многоквартирных домов повезло меньше, но и это не преграда для истинных ценителей. Вырастить мини-огород можно даже на подоконнике. Тем более что зелень обладает немалым количеством полезных свойств. Об этом рассказала эндокринолог, диетолог Наталья Антонова.

Для чего нужно есть зелень

Основные причины:

нормализация процесса свертывания крови и синтеза белка в организме. За них «отвечает» витамин К, который есть в любой зелени;

повышение иммунитета;

укрепление сосудистой стенки;

снижение количества потребляемых калорий.

В сезон простуд и распространения инфекций укрепление иммунитета особенно важно. Интересно, что и снижение калоража может способствовать укреплению иммунитета.

Какая зелень полезнее всего

В магазинах представлен широчайший ассортимент зелени со всего света. Она продается пучками на развес, в горшках, в вакуумных упаковках, уже помытая и нарезанная, в сушеном виде. Конечно, в сушеном продукте уже намного меньше нужных веществ, хотя и здесь есть нюансы. Об этом ниже.

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Наибольшую пользу организму принесут достаточно традиционные виды зелени. Например, укроп, петрушка и рукола.

Укроп улучшает желчеотток, повышает секрецию желудочного сока, снижает давление. Петрушка стимулирует аппетит и секрецию пищеварительных ферментов.

Рукола содержит много витаминов и микроэлементов, в том числе йод и железо. Ее употребление повышает уровень гемоглобина и выработку гормонов щитовидной железы, улучшает обмен веществ, помогает нормализовать уровень холестерина.

Как сделать «зимнюю» зелень безопасной и полезной

Зимой растения выращиваются в теплицах, где используются химические вещества, способствующие росту и препятствующие гниению.

Чтобы избавиться от нитратов, желательно перед употреблением не просто промыть пучок зеленых веток, а обдать его кипятком, еще лучше — замочить в холодной воде на 10-15 минут.

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Следует иметь в виду, что термическая обработка разрушает большинство витаминов. Поэтому свежая зелень в суп кладется уже перед самой подачей блюда. Сушеные укроп и петрушку можно закладывать в блюдо на любом этапе — многие важные вещества уже успели утратиться в процессе промышленной сушки.

Свежая зелень, расфасованная в пакеты и полностью готовая к употреблению, не слишком полезна. Она выращена в теплице, как и любая другая, но при этом ее уже проблематично обработать от нитратов перед подачей на стол.

Можно ли вырастить зелень самостоятельно

Укроп, петрушку, руколу, кинзу, кресс-салат, анис и базилик можно посадить на подоконнике. Вместо горшков сгодятся пластиковые стаканы или обрезанные бутылки. Все перечисленные растения неприхотливы в уходе, им подойдет универсальный грунт из хозяйственного магазина.