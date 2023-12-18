Каперсы: польза и вред для здоровья
Каперсы (Capparis spinosa) — это цветочные бутоны куста каперсника. Изначально он произрастал в Средиземноморье и некоторых уголках Азии, сегодня растение выращивают по всему миру.
В пищу употребляют бутоны кустарника — каперсы, которые по размеру, форме и цвету похожи на зеленые оливки. Известность они получили еще во время Древней Греции. Там каперсы использовали как аперитив.
Калорийность и БЖУ
В 100 г консервированных каперсов содержится:
- белков — 2 г;
- углеводов — 5 г;
- жиров — 0,9 г.
Калорийность продукта — 23 ккал.
Пищевая ценность продукта будет зависеть от марки производителя и используемого маринада: жидкого рассола или сухой соли.
Польза каперсов
Каперсы слегка островатые и немного терпкие на вкус. Больше всего по вкусовым качествам напоминают горчицу, это обусловлено содержанием в них горчичного масла.
Бутоны обладают антиоксидантными и антидиабетическими свойствами, в их составе присутствуют холин, кальций и фосфор, железо, медь, марганец, калий, йод, натрий, витамины С, А РР, Е, К и группы В.
Польза для женщин
Каперсы вкупе со здоровым рационом помогают поддерживать нормальную работу репродуктивной системы и предотвращать развитие рака шейки матки и яичников.
Бутоны растения богаты клетчаткой, которая благоприятно действует на пищеварительную систему и насыщает организм. Поэтому каперсы — отличные помощники для худеющих.
Кроме того, в продукте содержится витамин А, который необходим для здоровья волос, ногтей и кожи.
Польза для мужчин
Каперсы просто обязаны быть в мужском рационе. Они положительно влияют на мышечную ткань и опорно-двигательный аппарат.
Также полезные микроэлементы в составе продукта поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и уменьшают риски возникновения патологий сердца, которым чаще всего подвержены мужчины.
Польза для детей
Каперсы содержат фосфор и кальций, которые необходимы для укрепления костной и мышечной ткани ребенка. Также они повышают работу мозга и усидчивость.
Включать каперсы в детский рацион нужно после достижения ребенком трех лет. Однако может возникнуть аллергия, поэтому вводить в меню бутоны нужно с осторожностью и после разрешения педиатра.
Вред каперсов
Противопоказания к употреблению каперсов, как правило, связаны с хроническими заболеваниями.
В консервированных бутонах много натрия, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует быть аккуратными.
При чрезмерном употреблении каперсы могут спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Беременным женщинам и людям с патологиями почек и мочевыводящих путей следует отказаться от каперсов. Они могут усилить отеки и спровоцировать повышение артериального давления.
Кроме того, возможны индивидуальная непереносимость продукта и аллергическая реакция.
Каперсы в медицине
В каперсах содержатся кверцетин и флановол, они обладают противоопухолевым действием. Поэтому ученые активно занимаются разработкой препаратов для профилактики онкологии на основе вытяжки из бутонов каперсника.
Лекарственными свойствами обладают все части кустарника: бутоны, семена, листья, плоды, корни, ветки.
В народной медицине плоды применяют для укрепления сердца, печени, селезенки и легких. Также используют как обезболивающее средство при болях в суставах и спине.
В официальной медицине каперсы пока не признали. Поэтому перед их использованием в качестве лекарственного средства необходимо проконсультироваться с врачом.
Вкусные рецепты с каперсами
Солянка с каперсами
Ингредиенты:
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говяжья грудинка — 350 г;
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охотничьи колбаски — 100 г;
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репчатый лук — 1 шт.;
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соленые огурцы — 200 г;
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сливочное масло — по вкусу;
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томатная паста — 45 г;
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каперсы — 30 г;
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оливки — 120 г;
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соль, черный перец горошком, лавровый лист — по вкусу.
Способ приготовления:
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Говядину поместить в кастрюлю, залить водой, добавить лук, перец горошком и лавровый лист. Варить в течение 2-2,5 часа до готовности мяса.
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Снять кастрюлю с огня, оставить мясо в бульоне и дать ему немного остыть. Так оно будет сочнее.
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Огурцы нарезать брусочками, залить небольшим количеством бульона, добавить сливочное масло и отправить томиться на небольшом огне.
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Лук нарезать соломкой, обжарить до золотистого состояния и добавить томатную пасту. Пассеровать в течение 5-10 минут.
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Из кастрюли достать говядину, переложить в бульон огурцы и лук, добавить колбаски и проварить их 10-15 минут. За пару минут до готовности добавить говядину, каперсы и оливки, проварить все еще пару минут.
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После добавить лавровый лист и нарезанный чеснок. По желанию можно украсить блюдо долькой лимона или сметаной.
Итальянский салат с каперсами
Ингредиенты:
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свекольные листья — 50 г;
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помидоры черри — 50 г;
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маринованные каперсы — 20 г;
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сыр фета — 20 г;
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лимонный сок — 1 ч. л.;
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оливковое масло (extra virgin) — 1 ст. л.;
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молотый черный перец, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
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Черри разрезать пополам, поместить в миску, добавить свекольные листья.
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Кубиками нарезать фету.
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Соединить ингредиенты и добавить каперсы, все перемешать.
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Заправить салат оливковым маслом, посолить, поперчить и можно подавать к столу.
Как выбрать и хранить каперсы
В свежем виде каперсы не едят, они очень сильно горчат. Поэтому их маринуют или солят, иногда высушивают и перетирают в специю.
При выборе каперсов необходимо обратить внимание на их размер. Считается, что чем меньше бутон, тем ярче вкус. Второй важный нюанс — страна-производитель. Отдавать предпочтение следует Греции или югу Италии.
Выбирать лучше каперсы в стеклянной банке с плотной крышкой. На упаковке не должно быть сколов или вмятин. Цвет маринада — не мутный.
Хранить продукт лучше в холодильнике, там он может находиться до 9 месяцев. В виде сухой специи каперсы хранятся до года в защищенном от влаги месте.