Укроп: польза и вред для здоровья
Укроп, пожалуй, один из самых доступных видов зелени в наших широтах, богатый витаминами, антиоксидантами и клетчаткой.
Как его правильно хранить и использовать, рассказала нутрициолог Елена Богатова.
Калорийность и БЖУ укропа
Укроп относится к зелени и считается низкокалорийным продуктом. На 100 г приходится примерно 1-2 ккал. Что касается нутриентов в составе укропа, белков, жиров и углеводов в нем совсем незначительное количество:
- 3-4 г углеводов;
- менее 1 г белка;
- количество жиров приближено к нулю.
Несмотря на это, укроп богат микронутриентами: витаминами и минералами. Поэтому может принести массу пользы при употреблении.
Польза укропа
Укроп, как и зелень в целом, при регулярном употреблении способен оказывать на организм благоприятное воздействие.
Благодаря флавоноидам, каротиноидам и другим антиоксидантам укроп:
- защищает организм от вредного воздействия свободных радикалов;
- препятствует преждевременному старению;
- борется с воспалениями;
- имеет противораковый эффект.
Обилие клетчатки в укропе наделяет его свойствами, улучшающими пищеварение, а также помогает снижать холестерин и сахар.
Кроме того, укроп — превосходный источник витаминов А, С, К, фолиевой кислоты и таких минералов, как калий, кальций и железо.
Вред укропа
Любой полезный продукт может навредить, если злоупотреблять им. Укроп достаточно добавлять к основным блюдам в свежем виде или в качестве приправы. В рамках сбалансированной диеты он принесет исключительно пользу.
Укроп редко вызывает негативную реакцию организма, однако все же возможна аллергия. Она характеризуется:
- кожной сыпью;
- зудом;
- отеком;
- затруднением дыхания.
При наличии этих симптомов рекомендуется прекратить его употребление и обратиться к врачу.
«Также некоторые люди могут быть чувствительны к фурокумаринам — веществам в составе укропа, которые вызывают чувствительность к солнечному свету и способствуют развитию фотодерматита. При наличии таковой употребление укропа лучше ограничить и избегать прямого солнечного излучения после его употребления.»
Чрезмерное употребление укропа может быть опасно и обилием витамина К, который может повысить густоту крови и спровоцировать тромбоз.
Укроп в косметологии
Укроп можно не только употреблять в пищу, но и использовать в уходе за лицом. Он имеет свойства антисептика и хорошо очищает кожу от излишков жира, загрязнений и бактерий. Это особенно актуально при склонности к акне.
Укроп также обладает увлажняющими и смягчающими свойствами благодаря витамину С и эфирным маслам в составе. Его применяют, чтобы осветлить кожу, убрать темные круги и отеки под глазами. Для этого подойдет настой из листьев и веточек.
Укроп используют и в уходе за волосами. Он укрепляет их, смягчает и придает блеск. Можно приготовить отвар из укропа и применять его в качестве кондиционера либо добавить укропное масло в шампунь.
«Перед использованием укропа в косметических целях рекомендуется провести тест на аллергию. Для этого нанесите небольшое количество продукта на внутреннюю сторону локтя и следите за реакцией. Если возникло раздражение, покраснение или зуд, следует отказаться от использования и проконсультироваться с дерматологом или другим врачом.»
Вкусные рецепты из укропа
Укроп необязательно есть пучками. С ним можно приготовить множество интересных блюд. Елена Богатова поделилась несколькими из них.
Салат «Греческий с укропом»
Ингредиенты:
- огурцы — 2 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- красный лук — 1 шт.;
- сыр Фета — 200 г;
- укроп — 1 пучок;
- сок одного лимона;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Огурцы, помидоры и красный лук нарежьте кубиками или полукольцами. Фету разбейте на небольшие кусочки и мелко нарежьте укроп. Смешайте все в глубокой миске.
Отдельно следует подготовить соус. Для этого смешайте лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Затем получившейся смесью заправьте салат.
Маринованный укроп
Маринованный укроп подойдет для салатов и соусов. Можно использовать его как ароматную приправу к блюдам.
Ингредиенты:
- укроп — 1 пучок;
- вода — 1 стакан;
- уксус — 1/2 стакана;
- сахар 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.
Укроп следует вымыть и просушить на бумажных полотенцах. Затем положить его в заранее подготовленную стерилизованную банку (для этого ее нужно обдать паром).
В сотейник налейте воду, уксус, добавьте сахар и соль и помешивая доведите до кипения. Залейте укроп получившимся маринадом, прикройте крышкой и дайте остыть до комнатной температуры. Затем поместите банку в холодильник на несколько часов (можно на ночь), чтобы укроп пропитался вкусом маринада.
Как выбрать укроп
Выбрать укроп несложно — обратите внимание на его внешний вид и еще несколько нюансов:
- свежесть — избегайте укропа с увядшими, желтыми или поврежденными листьями (они должны быть зелеными, свежими и сочными, стебли — прочными, не гнутыми и не сломанными);
- аромат — приятный, свежий (потрите несколько листьев между пальцами, они должны иметь характерный запах);
- цветочные зонтики (если есть) должны иметь светло-желтый или белый цвет (не темно-коричневый и не черный);
- качество упаковки (если есть) — без повреждений, плесени и засохших листьев.
Лучше всего покупать укроп непосредственно перед использованием, чтобы сохранить его свежесть и питательные свойства.
Как хранить укроп
Чтобы сохранить свежесть и аромат, укроп лучше держать в холодильнике. Для этого:
- промойте укроп и просушите бумажными полотенцами;
- обрежьте стебли на несколько сантиметров;
- положите укроп в контейнер либо пакет с влажной бумагой или полотенцем;
- уберите в холодильник и храните при температуре +1...+4°C.
Не храните укроп вместе с другими овощами или фруктами — он способен поглощать запахи и влагу из окружающих продуктов.
Чтобы укроп не потерял свежесть, используйте его в течение нескольких дней после покупки.
«Избегайте замораживания укропа — он потеряет свою текстуру и аромат. Если хотите сохранить зелень на длительный срок, рассмотрите вариант сушки либо приготовления укропного масла или пасты.»
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