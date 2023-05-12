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Сегодня, 16:30

Специалист объяснила, сколько времени можно хранить замороженные овощи и ягоды

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Замороженные ягоды и овощи.
Фото Freepik/freepik

Руководитель сервиса по доставке здорового питания How to Eat Екатерина Леусова рассказала «СЭ», сколько времени можно хранить замороженные овощи, фрукты и ягоды без потери качества и пользы. «В глубокой заморозке без потери качества продукция может храниться до 12-18 месяцев. При этом важно не нарушать холодовую цепь: нельзя заморозить, разморозить и повторно заморозить. Хранить и транспортировать продукты можно только при -18°С в морозильнике», — предупредила специалист.

Что касается технологии шоковой заморозки, Екатерина Леусова отметила, что именно благодаря ей в полной мере сохраняются витамины и полезные свойства продуктов. «Она позволяет оставлять целыми даже нежную землянику и малину и привозить дикие и полезные ягоды, как из зарубежных стран, так и из экологически чистых мест России — Карелии и Алтая», — резюмировала эксперт.

Ранее мы рассказывали, чем полезны замороженные ягоды и как их заготовить.

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Советы и рекомендации
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