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Сегодня, 08:00

Что будет, если есть салат каждый день? Рассказывает нутрициолог

Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
Мария Сальникова
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Салат.
Фото Freepik/pvproductions
Некоторым и вовсе стоит отказаться от этого продукта.

Салатные листья — своеобразная эмблема здорового образа жизни, и это совершенно заслуженно. Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова рассказала о пользе салата и о том, можно ли есть его каждый день.

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Какой салат самый полезный

Айсберг, романо, латук, оаклиф — это далеко не все разновидности салата, которые можно встретить на прилавке. Как правило, выбор того или иного вида растения зависит от планируемого блюда. К примеру, для бутербродов и сервировки закусок без хлеба лучше всего подходит латук. Айсберг чаще добавляют в салаты. Если сравнивать сорта салата по составу, то окажется, что полезных веществ больше в темных салатных листьях.

Отдавайте предпочтение кейлу, шпинату или руколе.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Чем полезен салат и что будет, если есть его каждый день

Салат — это источник магния, этого вещества в салате неизмеримо меньше, чем в шоколаде, орехах или бананах. Магний отвечает за нормальный сердечный ритм, готовность организма сопротивляться стрессу, нормализует работу нервной системы.

Листья салата. Фото Freepik/Racool_studio
Фото Freepik/Racool_studio

Помимо магния в салате есть другие важные микроэлементы: медь, цинк, марганец, железо. Как и любая зелень, она содержит витамин К, а также большое количество витамина С.

Салат входит в список продуктов, богатых антиоксидантами. Поэтому это растение так любят включать в рацион голливудские знаменитости, которым важно надолго сохранить молодость.

За счет предельно низкой калорийности (около 0 ккал) салат — неизменный компонент почти любой диеты. При нестрогом подходе к питанию можно нейтрализовывать листьями употребление мяса, яиц и иногда даже майонеза.

Кроме того, салат — источник клетчатки.

Клетчатка — это грубые волокна, которые не перевариваются пищеварительными ферментами, но перерабатывается полезной микрофлорой кишечника.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Растворимая клетчатка выводит тяжелые металлы из организма, а также обеспечивает чувство сытости и наполненности желудка.

Нерастворимые пищевые волокна нормализуют уровень сахара в крови, замедляют всасывание глюкозы, стимулируют выработку кишечными бактериями витаминов группы В, РР и К.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
Салат. Фото Freepik/kroshka__nastya
Фото Freepik/kroshka__nastya

Сколько салата можно съесть в день

За счет низкой калорийности может сложиться впечатление, что его можно есть вволю. Это не так. Избыток клетчатки может привести к вздутию живота, спазмам желудка. Употребление клетчатки — залог отсутствия запоров, но злоупотребление может привести к диарее.

Бананы. Что будет, если есть бананы каждый день

Рекомендуемое количество салата в день — около 100 г.

Добавлять салат в рацион нужно постепенно. Для лучшего усвоения клетчатки нужно пить достаточно воды.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Как правильно есть салат

Салатные листья, за исключением латука, имеют достаточно выраженный вкус. Как правило, с оттенком горечи. Поэтому латук можно есть сам по себе, использовать его листья вместо лаваша в закусках. Большинство других салатов подходят для добавления в различные холодные и горячие блюда. Кроме того, его можно включать в состав овощного смузи.

Салат можно подвергать термической обработке. Пусть при этом и теряются некоторые витамины и антиоксиданты, зато смягчается воздействие пищевых волокон на желудочно-кишечный тракт.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Кому нельзя есть салат

От употребления салата нужно воздержаться:

· при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта или мочекаменной болезни;

· при вздутии живота;

· при синдроме раздраженного кишечника.

Листья салата. Фото Freepik/Racool_studio
Фото Freepik/Racool_studio

Если следовать рекомендациям по употреблению салата и не превышать дневную норму, его вполне можно есть каждый день.

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