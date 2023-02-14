Что будет, если каждый день в течение недели завтракать как французы? Эксперимент редакции

Автор «СЭ» попробовала эту привычку на себе.

Горячий, только-только из печи круассан и ароматный свежесваренный кофе — что может быть лучше утром понедельника? Да и любого другого дня. В этом мнении я единодушна с французами — сторонниками простого и незамысловатого завтрака.

Что такое «французский завтрак»

Может показаться странным, но в стране гурманов и высокой кухни к завтраку относятся весьма... прохладно, если не сказать равнодушно. Съесть свежий круассан с чашкой кофе, читая последние новости в газете или любуясь городским пейзажем, — вполне достаточно. Никаких вам каш, авокадо-тостов и панкейков.

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Конечно, говорить за всех французов я не берусь. Но такой скромный по российским меркам завтрак действительно популярен. Причем не только во Франции, но и в других странах Европы: например, Бельгии и Италии.

Как проходил эксперимент

Началось все весьма прозаично — с пары опозданий на работу. Когда утром каждая минута на счету, времени приготовить даже самый быстрый полезный завтрак ну никак не остается. В такие моменты выручает кофейня (а по совместительству пекарня) рядом с офисом.

После второго утра, которое началось не с кофе, а с кофе и миндального круассана, я поняла — это судьба. Сама судьба бросает мне вызов — попробовать завтракать так каждый день. Хотя бы на протяжении недели.

Как я уже сказала, первые два завтрака «а ля франс» организм принял с благодарностью. На третий день я тоже была полна энтузиазма, ведь теперь я заходила в кофейню не потому что опаздывала, а потому что так надо — это же эксперимент!

К пятнице вдохновение поутихло: есть каждый день одно и то же (даже если это ваш любимый круассан) — дело не из приятных. К воскресенью я уже мечтала о каше, авокадо-тосте, панкейках...

Так что же произойдет, если целую неделю завтракать только кофе с круассаном? Ничего смертельного, но к некоторым неприятным последствиям все же стоит быть готовым.

Во-первых, вашей коже (как и другим системам организма) такой сахарно-кофеиновый завтрак может прийтись не по вкусу. Уже к середине недели я обнаружила покраснения и высыпания на щеках и лбу. В целом, ничего страшного, но и приятного мало.

Во-вторых, после кофе с круассаном снова поесть хочется уже через час-полтора. Такой завтрак дает лишь резкий скачок энергии, которая быстро расходуется. Пообедать хочется пораньше, причем съесть — побольше.

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Отсюда вытекает и в-третьих: изменения на весах не заставят себя долго ждать. Конечно, в рамках недели это всего лишь 1,5-2 кг (такие колебания веса допускаются и в течение суток), от которых легко можно избавиться, если вернуться к привычному питанию. Но если сделать «французский завтрак» привычкой, вскоре придется покупать новые французские брюки и французские рубашки.

Что говорит врач

На вопросы отвечает врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков.

Насколько вреден такой завтрак

Давайте начнем с определений и понятий. Во-первых, когда мы говорим о кофе — это какой: растворимый или зерновой, свежеобжаренный, органический? А также кофе на голодный желудок или после круассана? А круассан цельнозерновой, сладкий или без начинок? Или со сливочным сыром и лососем? Все это очень важные детали.

Когда мы говорим о кофе на завтрак — это всегда раздражение слизистой. Потому что кофе — очень кислотный продукт. Если он правильно сварен из качественных зерен, без добавления молока, сахара и сливок — это полезный антиоксидант. Если кофе — скорее кофейный напиток с обилием углеводов — это бомба замедленного действия.

Круассан — хлебобулочное изделие, зачастую весьма жирное. Жиры нужны мозгу, особенно утром. Но вот простые углеводы (белая пекарская мука) — не лучший завтрак, они дадут энергию, но ненадолго. Кроме того, постоянное употребление круассанов может повысить уровень сахара в крови. А постоянное питание, основанное на хлебобулочных изделиях, — шаг навстречу к инсулинорезистентности и диабету.

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Если вы хотите себя побаловать — пожалуйста. Кто откажется от круассана с кофе в отпуске: во Франции, Италии или Испании? Да никто, это же прямо как в кино! Но делать такой завтрак привычкой не стоит.

Что будет, если есть круассан с кофе на завтрак целую неделю

Если организм здоров, человек занимается спортом и полноценно питается в другие приемы пищи, скорее всего, за неделю ничего не произойдет. Если уже есть какие-либо метаболические, иммунные проблемы, проблемы с кожей, молочница — такой завтрак может вызвать рецидивы хронических патологий (глютен, нездоровые жиры, казеин, орехи, белок яйца, сахар, кофеин — серьезные провокаторы).

Вы сами можете почувствовать неполадки в организме: нерегулярный стул, обострение молочницы, акне, тяжесть в желудке, головные, суставные боли, тревожность. Все эти симптомы будут говорить о том, что пора менять рацион.

Каким должен быть правильный завтрак

Правильный завтрак — это завтрак из разрешенных вам продуктов, который не вызывает раздражения кишечника, желудка и какой-либо негативной реакции.

В целом мы, диетологи и гастроэнтерологи, настаиваем на том, чтобы завтрак не состоял из простых углеводов. Любых углеводов в завтраке должно быть минимум: лучше всего — грубая клетчатка, овощи.

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Правильный завтрак должен состоять из белковой части и полезных жиров (орехов, семян, растительных масел или масла гхи). Яйца, если вы их нормально переносите, — хороший вариант. Салат из зелени с семенами чиа, авокадо и орехами — еще одно прекрасное дополнение. Или овсяная крупа (не хлопья), с вечера замоченная в греческом йогурте с добавлением орехов и семян.

Питайтесь правильно и не ставьте на себе сомнительные эксперименты (даже если очень хочется). А если в какой-то день вам захочется съесть круассан с кофе — не отказывайте себе в удовольствии. Главное — не увлекайтесь.

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