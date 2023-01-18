3 типа продуктов, от которых быстро растут ягодицы

Но без тренировок все же не обойтись.

Подтянутые, округлые ягодицы не просто фитнес-тренд, это неотъемлемая часть спортивного и здорового тела.

Какое питание необходимо, чтобы накачать эффектные ягодицы, рассказали эксперты в области питания и фитнеса Артем Тужиков и Максим Оборин.

Какие питательные вещества нужны, чтобы росли мышцы

Процесс роста мышечной массы не такой быстрый, как многим хотелось бы. Один из факторов, его обуславливающих, — это сбалансированное питание. Из еды организм получает материал для строительства мышц — белок, и энергию на его осуществление — жиры и углеводы.

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Нехватка одного из этих нутриентов сведет на нет все ваши старания в тренажерном зале. Для роста мышечной массы прежде всего необходим профицит калорий. Сидя на низкокалорийной диете, объемных ягодиц вы не накачаете. К тому же красивые ягодицы — это не только мышцы.

Продукты, богатые белком

Белок — важный, если не сказать основной элемент для формирования мышечной структуры. Его в рационе должно хватать. Иначе роста мышц попросту не произойдет.

Вы можете включить в рацион:

различные сорта рыбы — они традиционно содержат большое количество белка и ненасыщенные жиры;

мясо птицы — лучше всего подойдет грудка, так как в ней меньший объем жиров;

яйца — прекрасный баланс между белками и жирами, к тому же они очень хорошо усваиваются;

творог отлично подойдет для питания перед сном, стоит выбирать менее жирный;

бобовые (горох, нут, соя и т. п.).

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Продукты, насыщенные жирами

Не стоит забывать и про продукты, наполненные полезными жирами, среди них:

орехи и семена (миндаль, фундук, грецкие, кедровые, макадамия, семена подсолнечника, тыквы и др.);

масла (оливковое, льняное и т. п.),

соевые продукты.

Продукты, богатые углеводами

Углеводы — это основа восстановления и работы над качеством тела в плане роста мышечной массы.

Это могут быть как простые, так и сложные углеводы:

различные крупы и их производные (рис, гречка, овес, пшено, хлеб, макароны);

овощи и зелень (картофель, батат, помидоры, огурцы, брокколи);

фрукты и ягоды (бананы, апельсины, абрикосы, персики, киви, смородина);

мед, сироп топинамбура и т. п.

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Энергетическая плотность продуктов

Отдельно стоит сказать об энергетической плотности продуктов. У натуральных преимущественно низкая энергетическая плотность (в них мало энергии) и высокий объем. Они отлично утоляют голод, заполняя пространство желудка.

Вы можете позволить себе насладиться приятными сладостями, например зефиром или пастилой, а также добавить в рацион хлеб. Главное — помнить об общей суточной норме калорий.

Не забывайте также пить воду — это улучшает скорость восстановления и пищеварительные процессы.

Что еще нужно, чтобы накачать ягодицы

Чтобы сделать крупнее ягодицы, впрочем, как и любую другую группу мышц, необходимо повышать и нагрузки. Поэтому потребуется грамотное сочетание питания и тренировок.

Не стоит забывать о восстановлении — именно в этот период поглощенные вами продукты начинают работать, а мышцы растут и прибавляют в объеме. Поэтому между тренировками должно проходить достаточное количество времени.

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Важно помнить, что правильный рацион еще не все. Необходимо, чтобы питательные вещества достигли своей цели, «дошли» до тканей и восстановительный процесс состоялся.

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