Кофе перед тренировкой: за и против. Мнение тренера

И хоть ученые считают, что кофеин увеличивает мышечную силу и выносливость, не все так однозначно.

Речь сегодня пойдет о любимом многими напитке и его пользе при употреблении перед тренировкой в спортзале. Для кого-то это уже стало традицией, кто-то не верит в эффективность кофе, а кто-то просто не знает о тех плюсах и минусах, что таит в себе этот горячий и ароматный напиток.

Плюсы употребления кофе перед тренировкой

Некоторые люди имеют повышенную чувствительность к кофе. Буквально после чашки у них учащается сердцебиение, а после двух-трех возбуждается ЦНС. Естественный вывод: если вы относитесь к таким, то от кофе перед спортивными занятиями лучше воздержаться. А вот те, кому повезло больше, кто ощущает после чашки кофе простой прилив энергии, вполне могут воспользоваться этим, чтобы их тренировка прошла более продуктивно. Но не больше одной чашки за полчаса до спортивных занятий.

Так что дает спортсменам кофе

Повышает выработку адреналина. Тот высвобождает жиры, которые используются как топливо. П оэтому кофе можно считать л е гким жиросжигателем.

Влия ет на сами мышцы. Кофеин стимулирует и улучшает их функцию. Исследования доказали , что спортсмен, который пил кофе перед тренировкой, испытывал после нее на 47 % меньше болевых ощущений.

Кофе подавляет ощущение усталости. Он как бы наш е птывае т на ухо: «Т ы не устал! Ты можешь больше работать! » Правда, подобный эффект кратковременный и носит функцию «разгона». Если ничего не делать, то через 30-60 минут после употребления напитка можно вернуться к вялотекущему состоянию.

Кофеин временно повышает уровень тестостерона, что дополнительно увеличивает силу и скорость .

Freepik/senivpetro

Минусы употребления кофе перед тренировкой

Вечерние тренировки зачастую не обходятся без кофе , что открывает нам второе дыхание . Н о все же стоит помнить, что кофе влияет на ваш режим сна , поскольку возбуждает центральную нервную систему. Поэтому кофе в вечернее время пить не рекомендуется.

Кофеин изнашивает наши надпочечники — заставляет их вырабатывать гормоны неестественным путем . Надпочечники становятся ленивыми и начинают плохо работать.

К офеин выводит из организма кальций. А это красота ногтей, волос и зубов.

Помимо того что кофеин не позволяет усвоиться макро — и микронутриентам, он ещ е и обезвоживает организм.

Дискуссия о том, полезно или вредно пить кофе, идет уже несколько десятилетий. Очевидно, что польза и вред кофе для организма человека определяются интенсивностью его употребления. И помните, что в любом случае организм начнет вырабатывать толерантность к кофеину. Если вы почувствовали, что точно рассчитанная доза уже не поднимает показатели силы и выносливости, нужно сделать перерыв. Само собой, у кофе есть прекрасные альтернативы, например чай. Конечно, по кофеину они могут уступать, но разница незначительна. Зато эффект дольше, если того требует ситуация.