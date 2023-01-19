7 полезных соусов, которые сделают любое блюдо лучше

Есть рецепты и для сладкоежек, и для любителей майонеза.

О вреде майонеза и готовых соусов говорят ученые, врачи, диетологи и нутрициологи. Магазинные соусы содержат красители и загустители, трансжиры, консерванты, сахар — эти пищевые добавки вредят сердцу и сосудам, нарушают процесс пищеварения, провоцируют набор лишнего веса. Это лишь несколько причин отказаться от употребления подобных продуктов.

Не майонезом единым можно заправлять салаты. Предлагаю семь соусов, которые подойдут для салатов, горячих блюд, закусок и даже десерта.

Соус «Морне»

Он заменит классический соус бешамель. Отлично дополняет блюда из яиц, макарон, курицы и тушеных овощей.

Ингредиенты:

кешью — 150 г;

цветная капуста — 1/4 кочана;

кокосовое молоко — 100-150 мл;

специя асафетида — щепотка;

черная соль — по вкусу;

копченая паприка — 1/4 ч. л.;

дезактивированные дрожжи — 2 ст. л.

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Замочить орехи на ночь. Утром хорошо промыть под проточной водой. Цветную капусту приготовить на пару. Капусту и орехи выложить в чашу блендера и хорошо взбить.

Добавить к массе кокосовое молоко, чтобы получилась консистенция густой сметаны. Затем добавить остальные ингредиенты и хорошо взбить.

Хранить соус в холодильнике.

Зеленая заправка на кокосовом йогурте

Кокосовая основа делает соус нежным и сливочным, а зелень и чеснок придают пикантность и свежесть. Соус подойдет для заправки овощных салатов, блюд из курицы и индейки.

Ингредиенты:

кокосовый йогурт — 200 г;

сухой чеснок — щепотка;

листья свежей мяты — 15 г;

соль — 5 г;

цедра лимона — 1/2 шт.

Смешать все ингредиенты в миске и хорошо взбить вилкой. Охладить соус в холодильнике.

Кешью-соус с яблочным уксусом

Это универсальный веганский соус, который подходит для любого блюда и делает его в несколько раз вкуснее.

Ингредиенты:

кешью — 200 г;

вода — 180 г;

яблочный уксус 9% — 40 г;

сироп топинамбура — 20 г;

оливковое масло — 16 г;

соль — 6 г;

карри — щепотка;

масала неострая — щепотка.

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Все ингредиенты сложить в миску и хорошо взбить блендером. Охладить соус в течение нескольких часов, чтобы он хорошо настоялся.

Хранить в холодильнике.

«Немайонез»

Полезная, вкусная и низкокалорийная замена майонеза, которая не содержит трансжиров и впечатляет вкусом.

Ингредиенты:

натуральный йогурт — 7 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль и специи — по вкусу.

Соединить оливковое масло, соль, перец, чеснок и горчицу в миске. Все хорошо размешать и добавить к массе натуральный йогурт. Перемешать все ингредиенты до однородной консистенции.

Яблочное чатни

Соус идеально подходит к блюдам из курицы и утки. Также яблочное чатни можно подавать к сырной тарелке вместо меда.

Ингредиенты:

яблоки — 6 шт.;

вода — 4-5 ст. л.;

кокосовый сахар — 4 ст. л.;

масло гхи — 4 ст. л.;

имбирь — 2 ч. л.;

перец чили — 2 шт.;

корица — 2 палочки;

анис — 1 ч. л.;

гвоздика — 5 шт.;

куркума — 1 ч. л.

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Яблоки очистить от кожуры и косточек. Нарезать кубиками и отправить в кастрюлю с толстым дном. Добавить к яблокам воду и поставить на огонь. Когда фрукты немного сварятся, приготовить специи.

В сковородке нагреть масло, добавить мелко нарезанный имбирь и чили. Оставшиеся специи — корица, анис, гвоздика, куркума — можно добавить в конце. Дать смеси немного пошипеть и добавить к яблокам. Тушить яблоки со специями около 30 минут.

Вынуть цельные специи: корицу и гвоздику. Добавить сахар и измельчить яблоки погружным блендером до рыхлой консистенции.

Поставить соус на огонь и варить еще пять минут. Снять с огня и дать соусу остыть.

Классический соус «Айоли»

Это разновидность полезного майонеза с чесноком. Соус подается к холодным блюдам из рыбы, морепродуктов и овощей, овощным салатам, картофелю.

Ингредиенты:

оливковое масло — 250 мл;

сырой яичный желток — 1 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

соль — щепотка;

черный перец — на кончике ножа;

лимонный сок — 1 ст. л.;

смесь прованских трав — 2 ч. л.

В миске взбить желток с солью и перцем. Добавить лимонный сок и слегка перетереть массу вилкой. Добавить зелень и измельченный чеснок.

Начать взбивать соус, одной рукой медленно вливая в него оливковое масло. В итоге должна получиться молочная густая смесь.

Охладить соус в течение 15-20 минут в холодильнике.

Карамельный соус

В завершение темы хочу сделать подарок сладкоежкам и поделиться рецептом карамельного соуса. Нежнейший соус идеально подойдет к блинчикам, сырникам и тофникам.

Ингредиенты:

кокосовый сахар — 100 г;

сироп топинамбура — 100 г;

кокосовое молоко — 200 мл;

крахмал тапиоки — 2/3 ч. л.;

экстракт ванили — 0,5-1 ч. л.

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Смешать сироп топинамбура, кокосовый сахар и крахмал тапиоки. Подогреть на медленном огне — кокосовый сахар должен раствориться полностью. Консистенция получается тягучая и густоватая.

В другой миске подогреть кокосовое молоко, но до закипания не доводить. Добавить молоко к сиропу и аккуратно взбить смесь венчиком.

Остудить соус.