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Роспотребнадзор признал дефицит витамина D глобальной проблемой
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Роспотребнадзор признал дефицит витамина D глобальной проблемой

Мария Маковей
Автор
Источники витамина D на столе
Фото udra/istockphoto.com
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Роспотребнадзор по Курганской области сообщил, что дефицит витамина D носит глобальный характер. Он приводит к ухудшению состояния костной ткани, онкологии, к болезням сердца, депрессии, ожирению и другим патологиям.

К симптомам нехватки полезного вещества относятся слабость, усталость, нарушение сна, потеря аппетита, судороги, сильная боль в суставах и мышцах, стрессовые переломы.

Вырабатывается витамин D организмом под воздействием солнечных лучей, но многие живут в местах, где мало солнца, или большую часть времени проводят в помещении. Еще один источник полезного органического вещества — пища: жирная рыба, говяжья печень и печень трески, сыр, яичные желтки и молоко. Однако для большинства людей лучший способ получить достаточное количество витамина — прием лекарственных препаратов.

Ведомство предупреждает, что определить дефицит витамина D может только врач, он же и назначает лечение, подбирает необходимую дозировку с учетом возраста и анализов.

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