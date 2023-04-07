Чем может быть опасно мясо с кровью? Отвечают врач и нутрициолог

Стейк средней прожарки, пожалуй, такая же классика, как яичница с беконом и тост с джемом. Но при несоблюдении технологии хранения и приготовления мясо с кровью может быть опасно. Обсудили эту тему с гастроэнтерологом Эльвирой Комковой и нутрициологом Ольгой Деккер.

Что готовят из сырого мяса

Помимо всем известных стейков, которые могут быть слабой и средней прожарки, можно вспомнить тар-тар и строганину.

Строганина в данном случае — тонкие до прозрачности ломтики сырого замороженного мяса оленя или лося. Попробовать строганину можно, например, на Чукотке.

Тар-тар — это сырая говядина, нарезанная кубиками, смешанная с сырым яичным желтком и зеленью. Блюдо относится к французской кухне, но популярно и в России.

При этом в этих блюдах нет крови в строгом смысле. Мясные туши после забоя подвешивают и оставляют для стекания крови. Иначе мясо было бы невозможно разделывать и хранить.

Для приготовления мяса с кровью подходят говядина, баранина, конина, мясо диких животных. Свинину и мясо птицы, в том числе диких птиц, нужно подвергать полноценной кулинарной обработке.

Чем полезно мясо с кровью

В таком мясе немало полезных веществ и элементов.

Белок

Железо

Оно необходимо для поддержания иммунной системы и для создания гемоглобина в крови, который отвечает за перенос кислорода по всему организму.

Цинк и витамины группы В

Цинк принимает активное участие в метаболизме, повышая иммунные силы. А витамины группы В отвечают за качество кожи и волос и нервную систему. Эти элементы также делают вкус сырого мяса более интенсивным.

Чем может быть опасно мясо с кровью

Сырое мясо, если мы говорим о тар-таре и строганине, может быть откровенно опасным. Вот несколько причин.

Риск заражения бактериями

В сыром мясе животных содержатся такие опасные бактерии, как:

кампилобактер;

стафилококк;

сальмонелла;

листерии;

бруцелла.

Отравление — не самое страшное, что может случиться. Остаточные явления после острой формы заболевания могут привести к инвалидности. У беременных женщин инфекция может вызвать выкидыш.

Риск заражения паразитами

Глисты становятся причиной разнообразных заболеваний, в том числе смертельно опасных.

В сыром мясе можно встретить:

личинок трихинеллы (круглого червя);

эхинококки;

личинок бычьего и свиного цепня (ленточных червей).

Стейки, карпаччо или вяленое мясо чуть менее опасны, поскольку микроорганизмы погибают при термической обработке.

Риск нарушения пищеварения

Мясо с кровью труднее переваривается, так как содержащиеся в нем белок и железо могут вызвать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.

Риск повышения холестерина

Мясо от надежного поставщика, правильно приготовленное, безопасно для здоровья, если нет аллергии и индивидуальной непереносимости.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!