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Постные рецепты второго и горячих блюд: что приготовить во время Великого поста
Питание и еда

Сегодня, 10:00

5 мин.

5 рецептов постных вторых блюд: советы нутрициолога

Анна Архипенко
Автор
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
Постное блюдо
Фото www.istockphoto.com/zia_shusha
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Постное питание — это возможность открыть для себя новые кулинарные возможности. Вместе с нутрициологом собрали несколько рецептов постных вторых блюд, которые помогут вам разнообразить рацион.

Рис по-тайски с тофу

Ингредиенты:

  • басмати рис — 1 чашка;

  • тофу — 200 г;

  • морковь — 1 шт.;

  • луковица — 1 шт.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • замороженный зеленый горошек — 1 чашка;

  • соевый соус — 2 ст. л.;

  • кокосовое масло — 1 ст. л.;

  • свежая кинза и лимон — для подачи.

Фото www.istockphoto.com/bhofack2

Способ приготовления:

  1. Сварить рис.

  2. Нарезать кубиками тофу, морковь, лук. Измельчить чеснок.

  3. В сковороде разогреть кокосовое масло и обжарить лук, чеснок и морковь до мягкости.

  4. Добавить кубики тофу и обжарить до золотистости.

  5. Добавить замороженный зеленый горошек и обжарить все вместе несколько минут.

  6. После этого добавить в сковороду вареный рис и соевый соус. Перемешать все ингредиенты и обжаривать еще несколько минут.

  7. Подавать рис по-тайски с тофу и зеленым горошком. Украсить можно свежей зеленью.

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Постные котлеты из капусты

Ингредиенты:

  • капуста — 1,5 кочана;

  • лук репчатый — 2 шт.;

  • картофель — 2-3 шт.;

  • соль — по вкусу;

  • перец молотый — по вкусу;

  • зелень свежая — во вкусу;

  • крупа манная — 3-4 ст. л.;

  • мука — 130 г;

  • масло растительное — для жарки.

Фото www.istockphoto.com/peredniankina

Способ приготовления:

  1. Капусту нашинковать.

  2. Переложить капусту в большую кастрюлю и залить крутым кипятком. Накрыть крышкой и оставить на 1-1,5 часа.

  3. Лук нарезать полукольцами.

  4. Слить воду из капусты и обжарить с добавлением растительного масла на большом огне, накрыв крышкой. Через пару минут уменьшить огонь и жарить 15-20 минут, перемешивая.

  5. Обжарить лук на растительном масле.

  6. Картофель натереть на крупной терке и смешать с чесноком, выдавленным через пресс, луком и зеленью.

  7. Постепенно добавить в картофель капусту.

  8. Добавить манку, молотый перец и муку. Посолить.

  9. Сформировать котлеты. Если капустные котлеты не держат форму, можно добавить еще манки.

  10. Обжарить на сковородке котлеты до золотистой корочки с обеих сторон.

Картошка, тушенная с фасолью в томатном соусе

Ингредиенты:

  • картофель — 350 г;

  • фасоль консервированная красная — 150 г;

  • перец болгарский — 80 г;

  • лук репчатый — 40 г;

  • морковь — 40 г;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • томатная паста — 20 г;

  • масло подсолнечное — 45 мл;

  • соль — по вкусу;

  • зелень — по вкусу;

  • перец черный молотый — щепотка.

Фото www.istockphoto.com/Wirestock

Способ приготовления:

  1. Болгарский перец промыть и удалить внутренние перегородки с семенами. Очищенные лук, морковь и болгарский перец нарезать небольшими кубиками.

  2. В сковороде разогреть подсолнечное масло и обжарить лук, морковь и перец на сильном огне 3-4 минуты, часто перемешивая.

  3. Очищенный картофель нарезать кубиками среднего размера. Добавить картофель в сковороду к обжаренным овощам.

  4. В 60 мл кипятка развести томатную пасту. Получившуюся смесь вылить в сковороду. Туда же всыпать соль. Перемешать. Накрыть сковороду крышкой и тушить на небольшом огне до мягкости картофеля 15-20 минут.

  5. Затем консервированную фасоль добавить в сковороду к остальным ингредиентам. Перемешать. Накрыть сковороду крышкой и готовить овощное рагу с фасолью на небольшом огне 2-3 минуты.

  6. Чеснок пропустить через пресс и добавить к рагу. Всыпать черный молотый перец и при необходимости досолить. Еще раз перемешать рагу и снять сковороду с плиты.

  7. Посыпать измельченной зеленью.

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Спагетти и вешенки в сливочном соусе

Ингредиенты:

  • вешенки — 300 г;

  • кокосового масла — 1 ст. л.;

  • луковица — 1 шт.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • кокосовое молока — 1 стакан;

  • соль и перец — по вкусу;

  • спагетти цельнозерновые — 160 г;

  • кинза, петрушка — для украшения.

Фото www.istockphoto.com/LauriPatterson

Способ приготовления:

  1. Нарезать вешенки на ломтики. Измельчить чеснок и нарезать луковицу.

  2. В глубокой сковороде разогреть кокосовое масло и обжарить лук и чеснок до мягкости.

  3. Добавить нарезанные вешенки и обжарить их до золотистости.

  4. После этого добавить кокосовое молоко, соль и перец по вкусу. Помешивать ингредиенты и довести до кипения.

  5. Уменьшить огонь и тушить вешенки в кокосовых сливках около 10-15 минут, пока они не станут мягкими и ароматными.

  6. Сварить цельнозерновые спагетти.

  7. Смешать спагетти и вешенки.

  8. Подавать блюдо горячим, украсить свежей зеленью.

Драники из картофеля и кабачков (без яиц)

Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг;

  • кабачки — 2 шт.;

  • лук репчатый — 1 шт.;

  • соль — по вкусу;

  • перец — по вкусу;

  • специи — по вкусу;

  • укроп (по желанию) — по вкусу;

  • мука — 3-4 ст. л.

Фото www.istockphoto.com/freeskyline

Способ приготовления:

  1. Кабачки натереть на крупной терке.

  2. Картофель очистить, вымыть, натереть на крупной терке.

  3. Лук очистить, вымыть, мелко нарезать.

  4. В миске соединить кабачки, картофель, лук. Слить жидкость. Посолить, поперчить, добавить муку. Все хорошо перемешать.

  5. Разогреть сковороду, налить масло. Выложить столовой ложкой оладьи.

  6. Жарить драники из кабачков и картофеля на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета.

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