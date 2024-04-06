5 рецептов постных вторых блюд: советы нутрициолога
Постное питание — это возможность открыть для себя новые кулинарные возможности. Вместе с нутрициологом собрали несколько рецептов постных вторых блюд, которые помогут вам разнообразить рацион.
Рис по-тайски с тофу
Ингредиенты:
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басмати рис — 1 чашка;
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тофу — 200 г;
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морковь — 1 шт.;
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луковица — 1 шт.;
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чеснок — 2 зубчика;
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замороженный зеленый горошек — 1 чашка;
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соевый соус — 2 ст. л.;
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кокосовое масло — 1 ст. л.;
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свежая кинза и лимон — для подачи.
Способ приготовления:
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Сварить рис.
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Нарезать кубиками тофу, морковь, лук. Измельчить чеснок.
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В сковороде разогреть кокосовое масло и обжарить лук, чеснок и морковь до мягкости.
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Добавить кубики тофу и обжарить до золотистости.
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Добавить замороженный зеленый горошек и обжарить все вместе несколько минут.
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После этого добавить в сковороду вареный рис и соевый соус. Перемешать все ингредиенты и обжаривать еще несколько минут.
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Подавать рис по-тайски с тофу и зеленым горошком. Украсить можно свежей зеленью.
Постные котлеты из капусты
Ингредиенты:
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капуста — 1,5 кочана;
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лук репчатый — 2 шт.;
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картофель — 2-3 шт.;
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соль — по вкусу;
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перец молотый — по вкусу;
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зелень свежая — во вкусу;
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крупа манная — 3-4 ст. л.;
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мука — 130 г;
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масло растительное — для жарки.
Способ приготовления:
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Капусту нашинковать.
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Переложить капусту в большую кастрюлю и залить крутым кипятком. Накрыть крышкой и оставить на 1-1,5 часа.
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Лук нарезать полукольцами.
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Слить воду из капусты и обжарить с добавлением растительного масла на большом огне, накрыв крышкой. Через пару минут уменьшить огонь и жарить 15-20 минут, перемешивая.
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Обжарить лук на растительном масле.
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Картофель натереть на крупной терке и смешать с чесноком, выдавленным через пресс, луком и зеленью.
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Постепенно добавить в картофель капусту.
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Добавить манку, молотый перец и муку. Посолить.
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Сформировать котлеты. Если капустные котлеты не держат форму, можно добавить еще манки.
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Обжарить на сковородке котлеты до золотистой корочки с обеих сторон.
Картошка, тушенная с фасолью в томатном соусе
Ингредиенты:
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картофель — 350 г;
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фасоль консервированная красная — 150 г;
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перец болгарский — 80 г;
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лук репчатый — 40 г;
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морковь — 40 г;
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чеснок — 1 зубчик;
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томатная паста — 20 г;
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масло подсолнечное — 45 мл;
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соль — по вкусу;
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зелень — по вкусу;
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перец черный молотый — щепотка.
Способ приготовления:
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Болгарский перец промыть и удалить внутренние перегородки с семенами. Очищенные лук, морковь и болгарский перец нарезать небольшими кубиками.
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В сковороде разогреть подсолнечное масло и обжарить лук, морковь и перец на сильном огне 3-4 минуты, часто перемешивая.
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Очищенный картофель нарезать кубиками среднего размера. Добавить картофель в сковороду к обжаренным овощам.
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В 60 мл кипятка развести томатную пасту. Получившуюся смесь вылить в сковороду. Туда же всыпать соль. Перемешать. Накрыть сковороду крышкой и тушить на небольшом огне до мягкости картофеля 15-20 минут.
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Затем консервированную фасоль добавить в сковороду к остальным ингредиентам. Перемешать. Накрыть сковороду крышкой и готовить овощное рагу с фасолью на небольшом огне 2-3 минуты.
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Чеснок пропустить через пресс и добавить к рагу. Всыпать черный молотый перец и при необходимости досолить. Еще раз перемешать рагу и снять сковороду с плиты.
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Посыпать измельченной зеленью.
Спагетти и вешенки в сливочном соусе
Ингредиенты:
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вешенки — 300 г;
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кокосового масла — 1 ст. л.;
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луковица — 1 шт.;
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чеснок — 2 зубчика;
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кокосовое молока — 1 стакан;
-
соль и перец — по вкусу;
-
спагетти цельнозерновые — 160 г;
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кинза, петрушка — для украшения.
Способ приготовления:
-
Нарезать вешенки на ломтики. Измельчить чеснок и нарезать луковицу.
-
В глубокой сковороде разогреть кокосовое масло и обжарить лук и чеснок до мягкости.
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Добавить нарезанные вешенки и обжарить их до золотистости.
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После этого добавить кокосовое молоко, соль и перец по вкусу. Помешивать ингредиенты и довести до кипения.
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Уменьшить огонь и тушить вешенки в кокосовых сливках около 10-15 минут, пока они не станут мягкими и ароматными.
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Сварить цельнозерновые спагетти.
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Смешать спагетти и вешенки.
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Подавать блюдо горячим, украсить свежей зеленью.
Драники из картофеля и кабачков (без яиц)
Ингредиенты:
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картофель — 1 кг;
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кабачки — 2 шт.;
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лук репчатый — 1 шт.;
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соль — по вкусу;
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перец — по вкусу;
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специи — по вкусу;
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укроп (по желанию) — по вкусу;
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мука — 3-4 ст. л.
Способ приготовления:
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Кабачки натереть на крупной терке.
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Картофель очистить, вымыть, натереть на крупной терке.
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Лук очистить, вымыть, мелко нарезать.
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В миске соединить кабачки, картофель, лук. Слить жидкость. Посолить, поперчить, добавить муку. Все хорошо перемешать.
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Разогреть сковороду, налить масло. Выложить столовой ложкой оладьи.
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Жарить драники из кабачков и картофеля на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета.